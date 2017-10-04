Курс доллара на сегодня, 4 октября 2017: инвесторы благосклонны к рублю - эксперты

Курс валют на сегодня, 4 октября 2017: Банк России поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 4 октября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 4 октября 2017 года вырос на 12,41 копейки и составил 57,9375 рубля. Курс евро на сегодня поднялся на 7,63 копейки - до 67,9839 рубля.

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Аналитик FxPro Александр Купцикевич констатирует, что рубль стойко переносит как нынешний всплеск интереса к доллару, так и ослабление нефти. При этом эксперт отмечает интерес инвесторов к российской валюте.

"Очевидно, что ужшкммт в настоящий момент инвесторы позитивно настроены в отношении национальной валюты, неохотно отыгрывая ослабление внешних факторов и охотно принимаясь за покупки рубля при первых же хороших новостях для российской валюты", - цитирует Купцикевича Banki.ru.

Несмотря на позитивный настрой инвесторов по отношению к российской валюте, рубль может в ближайшее время подняться выше 58 за доллар. Об этом рассказал глава дирекции финансовых рынков Уральского Банка Реконструкции и Развития Владимир Зотов.

"Нефть торгуется в минусе на фоне опасений игроков рынка относительно сокращения глобального избытка сырья. Ключевая причина здесь — наращивание добычи странами ОПЕК. Изменить расклад сил способна публикация хорошей статистики от Американского института нефти (API) о запасах сырья в США", - сказал эксперт, пояснив, что доллар по-прежнему чувствует себя уверенно на фоне ожидания от налоговых реформ американского президента Дональда Трампа, а также начала сокращения баланса ФРС.

По словам Зотова, нужно обратить внимание на выходящий в пятницу отчет по рынку труда в США, анализ которого позволит предположить, пойдет ли регулятор на снижение ставки до конца 2017 года.