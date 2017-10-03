Индексация военных пенсий с октября 2017 года, последние новости: СМИ рассказали о повышении пенсий военным пенсионерам с 1 октября 2017 года

Повышение военных пенсий с октября 2017 года, последние новости: ранее российские власти говорили о том, что индексация пенсий в октябре зависит от наполнения бюджета.

Пенсии военных в 2017 году, повышение с октября, последние новости

Российские военные пенсионеры надеются на индексацию пенсий на 2% в октябре 2017 года, однако пока однозначного ответа на вопрос о том, будут ли повышены пенсии этой категории граждан, нет, так как пока не было принято никаких нормативных актов на этот счет.

Ранее власти нашей страны говорили о том, что ужшкммт возможность индексации пенсий военным пенсионерам в октябре 2017 года зависит от наполнения бюджета. Также правительство отметило, что в текущем году военные пенсии индексировали в феврале (5,4%) и марте (0,38%), однако сами получатели этих выплат заявили, что даже после этих индексаций сами выплаты выросли незначительно.

В свою очередь, ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии говорил о том, что вопрос индексации пенсий в октябре требует тщательного изучения.

В последний раз октябрьская индексация пенсий проходила в 2015 году, после чего этот вид повышения выплат был заморожен.

Военные пенсии в России получают граждане, прослужившие не менее 20 лет структурах Миноборны и других силовых ведомствах. В 2017 году сумма пенсий военнослужащих регулируется статьями законов 166 ФЗ и 4468-1 ФЗ, предусматривающих ряд механизмов начисления в зависимости от причины выхода на пенсию и других факторов.

Ранее в стране действовал закон, по которому индексация пенсий военным пенсионерам происходила согласно показателю инфляции, к которому сверху прибавляли 2%, но затем из-за непростой экономической ситуации действие этого закона было приостановлено.

Отметим, что ряд категорий пенсионеров получают два вида обеспечения - со стороны военных ведомств и Пенсионного фонда РФ. Как правило, это происходит в случаях, когда после завершения службы пенсионер продолжает трудиться в гражданской сфере.

Страховое содержание получают военнослужащие в случае выполнения ряда условий:

регистрация в системе страхования ПФР и поступление страховых взносов;

достижение установленного возрастного рубежа (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин);

наличие минимального стажа страхования, который не учитывался при назначении военной пенсии;

определенная сумма пенсионных баллов.

Страховое содержание оформляется военными пенсионерами в ПФР. Необходимый стаж страхования и сумма пенсионных баллов устанавливаются ежегодно, и их значения увеличиваются с каждым годом.

Во время назначения пенсии не учитывается фиксированная выплата, а расчет пенсии производится путем умножения общей суммы баллов на их стоимость в том году, когда оформляется содержание.

Также у военных пенсионеров могут формироваться пенсионные накопления - из страховых отчислений и по программе софинансирования пенсий или направления средств маткапитала.

В текущем году индексация страхового обеспечения составила 5,4%.