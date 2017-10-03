Снегопад в Екатеринбурге 3 октября привел к транспортному коллапсу: 9-балльные пробки, нет такси, много ДТП (ФОТО, ВИДЕО)

Жители Урала с большим трудом добираются в школу и на работу. Всю ночь шел снег, который не останавливается и сейчас. Снегопад в Екатеринбурге и Челябинске парализовал движение.

Челябинск и Екатеринбург завалило снегом: города встали в пробках (ФОТО)

Рекордные пробки в 9 баллов были зафиксированы в Екатеринбурге после мощного ночного снегопада, сообщает ИА REGNUM.

Движение осложнилось большим количеством ДТП в разных частях города и отсутствием достаточного количества такси. Множество водителей, как свидетельствуют очевидцы, рискнули выехать из дома на летней резине, что еще больше усугубило ситуацию.

Основные проблемы возникают на ужшкммт спусках и подъемах. Если обычно эти участки вызывают проблемы у большегрузов, то сегодня преодолеть даже небольшие горки не могли и легковые автомобили, водители которых не успели сменить летнюю резину на зимнюю. Как пишет "АиФ", накануне ГИБДД выступала с предупреждением о неблагоприятных погодных условиях, призвав автомобилистов отказаться от резких маневров, а новичков – по возможности и вовсе не садиться за руль.

Из-за транспортного коллапса резко подскочила стоимость услуг такси. Сервис «Яндекс.Такси» сообщает, что тариф был «временно увеличен» из-за чрезвычайно высокого спроса, и что заказать такси по обычному тарифу можно будет, «когда спрос уменьшится». На данный момент стоимость поездки из спальных микрорайонов в центр обойдется не менее 300 рублей. А при попытке заказа автомобиля через Gett и вовсе оказалось, что такси нет, ни экономкласса, ни комфорта, ни бизнеса.

Тем временем, екатеринбуржцы устроили в соцсетях настоящий флешмоб: ленты новостей заполнили ленты с первым снегом.

А в Екб снежок. Вы там держитесь, скоро лето! pic.twitter.com/EZPnVmM2EP — Рустем Адагамов (@adagamov) 3 октября 2017 г.

Челябинск встал в десятибалльных пробках из-за снегопада‍ 3 октября 2017

Между тем пробки на дорогах Челябинска составляют десять баллов. По данным сервиса «Яндекс.Карты», средняя скорость движения 20 км/ч. Город стоит в пробках из-за утреннего снегопада и гололедицы. Многие не поменяли летнюю резину на зимнюю, хотя снег уже идет несколько дней, пишет "АиФ".

Также горожане отмечают, что сейчас службы такси рассчитывают поездку по двойному-тройному тарифу

По данным ИА «Ура.ру», один из крупнейших заторов образовался из-за аварии около цирка на улице Кирова. Там перекрыты сразу две полосы движения. Всего к 9 утра вторника в городе произошло 26 аварий.