Власти США готовят обращение к Кубе о сокращении числа сотрудников ее посольства в Вашингтоне на 60%.

Госдепартамент США во вторник может потребовать от Кубы сократить на 60% численный состав кубинского посольства в Вашингтоне, чтобы привести его в соответствие с числом американских дипломатов и сотрудников дипведомства в Гаване, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство Associated Press официальные источники.

По данным СМИ, о высылке кубинских дипломатов заявил Госдепартамент США. Такие меры должны стать ответом на «акустические атаки», которым в августе 2017 года подверглись работники американской дипмиссии на Кубе, уточнили ужшкммт в ведомстве. В результате атак пострадали по меньшей мере 16 дипломатов, у них развились проблемы с нервной системой, добавили там же.

При этом источники агентства отметили, что планируемая мера не является наказанием Кубы, а лишь стремлением обеспечить равное число сотрудников посольств двух стран. Впрочем, Гавана опровергает сообщения о каком-либо воздействии на американских представителей.

Однако власти Кубы отметили, что отзыв дипломатов США с Кубы может повлиять на двусторонние отношения. Решение властей США кубинские чиновники назвали поспешным и призвали Штаты принять «более эффективное участие» в расследовании инцидентов и «не политизировать» ситуацию, пишет "Росбалт".