Когда включат отопление в Москве в 2017 по адресу: график появился в Сети

График включения отопления в Москве в 2017 году по адресу выяснили СМИ.

Когда включат отопление в 2017 году в Москве по адресу выяснили СМИ

В столичный регион пришла холодная, по-настоящему осенняя погода, и во многих жилых домах уже с прошлой недели начали включать отопление.

Как правило, начало отопительного сезона не привязано к конкретной дате: отопление включают, если среднесуточная температура в течение пяти дней подряд не превышает +8 градусов по Цельсию. В законодательстве также существует ужшкммт норма, согласно которой региональные власти могут самостоятельно определять дату включения отопления.

Говоря о Москве, конкретных дат старта отопительного сезона в каждом отдельно взятом доме нет, но ряд СМИ озвучил информацию о том, что батареи в объектах социального значения станут теплыми со 2 по 6 октября, а с 9 по 19 число тепло подадут во все жилые дома.

В прошлом году отопительный сезон в Москве начался досрочно в связи с холодными погодными условиями уже в сентябре. В этом году в Подмосковье уже наблюдаются заморозки. По словам синоптиков, в целом в Москве уже можно начинать отопительный сезон, не дожидаясь холодной "пятидневки".

Когда включат отопление в Москве в 2017 по адресу можно узнать в Интернете

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте мэра Москвы, в случае, если у вас не включили отопление, можно пожаловаться в:

В управляющую компанию, контакты которой можно найти на портале "Дома Москвы";

В МОЭК – позвонить на круглосуточную горячую линию для потребителей: 8 (495) 539-59-59.

Также специалисты подчеркивают, что в течение месяца отопление в жилом помещении могут отключать в общей сложности не более чем на 24 часа, причем единовременно отключить отопление могут не более чем:

на 16 часов, если температура в помещении сохраняется выше 12градусов по Цельсию;

на 8 часов, если температура в помещении от 10градусов по Цельсию до 12градусов по Цельсию;

на 4 часа, если температура в помещении от 8градусов по Цельсию до 10градусов по Цельсию.

Подчеркивается, что за каждый лишний час плата за отопление в расчетном периоде, когда произошло отключение, снижается на 0,15%, а в детских садах и школах запрещено отключать отопление до конца отопительного периода.

Во время отопительного сезона температура в жилом помещении не должна быть меньше 18 градусов по Цельсию, в угловых комнатах - 20 градусов.

В детском саду: в игровой комнате яслей – не ниже 22градусов по Цельсию, в игровых комнатах остальных групп – не ниже 21градусов по Цельсию, в спальнях – не ниже 19градусов по Цельсию. Подробнее требования к температуре в детском саду изложены в СанПиН 2.4.1.3049-13;

В школе – не ниже 18градусов по Цельсию;

В офисе – не ниже 20градусов по Цельсию, если ваша работа не связана с активными физическими нагрузками.

В случае, если температура в отапливаемом помещении ниже соответствующих норм, можно обратиться в:

управляющую компанию

в Мосжилинспекцию

Контакты Мосжилинспекции: