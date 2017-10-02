СМИ: Поклонской предложили подумать о сдаче мандата

При этом даже при сдаче мандата Поклонская может остаться в системе власти.

В Госдуме и в администрации президента проводят беседы с депутатом Госдумы Натальей Поклонской, передает Znak.com со ссылкой на близкие к ситуации источники.

Ей предлагают либо завершить кампанию против фильма «Матильда», либо покинуть фракцию «Единая Россия» и добровльно сдать мандат депутата.

«Поклонской предлагают определиться: или она работает в Госдуме как депутат фракции «Единая Россия», или сдаёт мандат и борется с «Матильдой» и проповедует свои клерикально-монархические взгляды, уже не ужшкммт ассоциируясь с правящей партией и органами власти», — рассказал собеседник издания.

При этом, по данным издания, даже при сдаче мандата Поклонская может остаться в системе власти. Например, она может попробовать себя в качестве борца за пост президента в 2018 году. Информация о том, что Кремль может ввести в президентскую гонку женщину уже обсуждалась в Российских СМИ. Правда место потенциального кандидата отводили Ксении Собчак.

Напомним, что в течение года Наталья Поклонская пыталась добиться запрета фильма Алексея Учителя «Матильда», который, по мнению экс-прокурора Крыма и её сторонников, порочит честь Николая II и тем самым оскорбляем чувства верующих.