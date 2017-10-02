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Медведев утвердил правила обращения с кадилом в церкви

Опубликовано 02.10.17 16:23 Медведев утвердил правила обращения с кадилом в церкви

Помимо прочего документ содержит условия размещения травы в молельном зале.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил документ, устанавливающий противопожарные требования к объектам религиозного назначения. Он вводит регламент относительно правил использования кадила и размещения травы в молельном зале церкви. Выдержки из него приводит "Газета.ру".

«Разожженные кадила во время проведения богослужения могут быть поставлены только на негорючее основание в специально отведенном месте с отделкой из негорючих материалов. Расстояние ужшкммт от места установки разожженного кадила до предметов отделки помещения и интерьера, одежды и других предметов, выполненных из горючих материалов, должно быть не менее 0,5 метра», — говорится в тексте документа.

Также утвержденный Медведевым документ, в частности, запрещает хранение в молельных залах горючих жидкостей, за исключением тех, что предназначены для проведения обрядов. При этом запас таких жидкостей не может превышать 5 литров (для помещений с отделкой из негорючих материалов установлена предельная норма в 20 литров), отмечает РБК.

Размещение травы по площади молельного зала в праздник Святой Троицы, в соответствии с документом, также допускается «не более чем на 1 сутки с дальнейшей заменой». Также правила оговаривают наличие в алтаре огнетушителя и ограничивают запас горючих жидкостей в молельных залах двадцать литрами.

Кроме того, постановление запрещает устанавливать вешалки для одежды прихожан в непосредственной близости от светильников.
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