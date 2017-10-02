Смертельное падение десантника на учениях в Бурятии попало на видео

У военнослужащего не открылся основной парашют.

В Бурятии во время военных учений погиб военнослужащий ВДВ. Трагедия разыгралась во время прыжка с парашютом.

"29 сентября 2017 года при выполнении плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом погиб военнослужащий по контракту соединения ВДВ, дислоцированного в Республике Бурятия", - цитирует РИА Новости источник в пресс-службе Восточного военного округа РФ.

Согласно предварительным данным, во время прыжка у десантника не сработал основной парашют. С целью выяснения обстоятельств произошедшего на месте ужшкммт работают специалисты воинской части и сотрудники СКР.

Известно, что погибший родом из Еравнинского района республики. Он служил по контракту в 11 отдельной десантно-штурмовой бригаде в Сосновом бору. За плечами военнослужащего был не один прыжок с парашютом. За день до трагедии - 28 сентября - молодой человек отметил 26-летие.