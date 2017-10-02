ЦБР отозвал лицензию у московского банка, попавшего под санкции США

При неудовлетворительном качестве активов банк неадекватно оценивал принятые риски, решили в ЦБ.

Банк России со 2 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Темпбанка. Еще с 5 апреля он ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Темпбанка сроком на три месяца. Также ЦБ РФ с 5 апреля возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению Темпбанком сроком на шесть месяцев. А с 5 июля регулятор на три месяца продлил мораторий на ужшкммт удовлетворение требований кредиторов Темпбанка, сообщает РИА Новости.

Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банком требований законодательства и нормативных актов ЦБ, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже 2%, снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала. Модель бизнеса Темпбанка была ориентирована на обслуживание интересов его собственников, отмечает регулятор.

Ранее Минфин США включил небольшой московский Темпбанк, а также его председателя правления Михаила Гаглоева в санкционный список почти три года назад - в мае 2014 года. Речь идет о "черном списке" - Specially Designated Nationals List, предполагающем максимально жесткие ограничения. В отличие от других российских банков, Темпбанк и его руководители подпали не под "украинские", а под "сирийские" санкции - за оказание поддержки Башару Асаду. В минувшем декабре санкции против Темпбанка были расширены, напоминает "Интерфакс".

Темпбанком владеет группа физлиц - Михаил Гаглоев, Елена Апанасенко, Владимир Ерибеков, Марина Кошуба, Алексей Киреев, Аркадий Вайнштейн, Дмитрий Митяев и другие.