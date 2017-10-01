Записку на iPad погибшей обнаружили адвокаты ее семьи, которые ведут судебный процесс против актера.

В СМИ опубликовано письмо экс-подруги актера Голливуда Джима Керри Катрионы Уайт, которая была обнаружена мертвой два года назад в своем доме в Лос-Анджелесе.

«Я любила жизнь, была уверена в себе, чувствовала себя уютно и гордилась большинством тех решений, которые я принимала. Ты (обращение к Джиму Керри) познакомил меня с кокаином, проститутками, психическими проблемами и болезнями», –– говорится в записке. Девушка обвиняет актера в том, что он заразил ее герпесом и папилломавирусом.

Данное письмо Уайт написала за два ужшкммт года до своей смерти и оставила его в своем iPad 8. При этом неизвестно отправляли ли это письмо Уайт самому Керри. Записка была обнаружена в ходе расследования гибели девушки.

Ранее мать Уайт подала в суд на актера, обвиняя его в смерти дочери. Сам Керри не признает вину и считает поданный против него иск мошенничеством. По предварительной информации, девушка умерла от передозировки наркотиков, которые приняла после расставания с голливудским актером.

Керри и Уайт встретились в 2012 году, после нескольких месяцев отношений они расстались. Пара возобновила отношения в мае 2015-го. По словам друзей Керри и Уайт, влюбленные вновь разошлись примерно за неделю до ее смерти.