"Вот тебе и кружевные трусики в ЕС": нижнее белье для женщин в ВСУ раскритиковали в Сети (ФОТО)

Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ показало снимки нижнего белья для женщин-военнослужащих.

В соцсетях набирает обороты бурная критика в адрес проекта нижнего белья для женщин-военнослужащих Армии Украины.

Фотографии белья были опубликованы в Facebook главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

"В изготовленных изделиях мы не смотрели на ткань и цвет, это все-таки опытный образец. На нем отрабатываются эргономика, посадка изделия по фигуре, удобство проведения операций в различных положениях во ужшкммт время выполнения задач в полевых условиях", - сказано в сообщении ведомства.

Снимки вызвали шквал негативных комментариев к публикации. Пользователи активно критикуют дизайн белья и просят не вводить новшества до своего увольнения из армии

"Надеюсь, пока у меня не закончится контракт, этот ужас не воплотят в жизнь женщин-военнослужащих", - написала Светлана Лилиана.

Оля Королева, в свою очередь, посоветовала автору проекта примерить новое белье на своей жене: "Кошмар и ужас! Неудобно, некрасиво! Разработчик пусть на жену свою примерит!".

Некоторые предположили, что в разработке белья женщины участия не принимали.

"Жуткие швы натрут все нежные органы,жах. Бюст без поддержки тоже жах", - отметила одна из пользовательниц Facebook.

Нашлись и те, кто вспомнили снимок времен Евромайдана, на котором одна из участниц событий держала плакат о том, что она хочет "кружевные трусики и в ЕС".

"Вот тебе и кружевные трусики в ЕС", - едко отметил один из юзеров.