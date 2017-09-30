"Вот тебе и кружевные трусики в ЕС": нижнее белье для женщин в ВСУ раскритиковали в Сети (ФОТО)

В соцсетях набирает обороты бурная критика в адрес проекта нижнего белья для женщин-военнослужащих Армии Украины.
Фотографии белья были опубликованы в Facebook главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.
"В изготовленных изделиях мы не смотрели на ткань и цвет, это все-таки опытный образец. На нем отрабатываются эргономика, посадка изделия по фигуре, удобство проведения операций в различных положениях во ужшкммт время выполнения задач в полевых условиях", - сказано в сообщении ведомства.
Снимки вызвали шквал негативных комментариев к публикации. Пользователи активно критикуют дизайн белья и просят не вводить новшества до своего увольнения из армии
"Надеюсь, пока у меня не закончится контракт, этот ужас не воплотят в жизнь женщин-военнослужащих", - написала Светлана Лилиана.
Оля Королева, в свою очередь, посоветовала автору проекта примерить новое белье на своей жене: "Кошмар и ужас! Неудобно, некрасиво! Разработчик пусть на жену свою примерит!".
Некоторые предположили, что в разработке белья женщины участия не принимали.
"Жуткие швы натрут все нежные органы,жах. Бюст без поддержки тоже жах", - отметила одна из пользовательниц Facebook.
Нашлись и те, кто вспомнили снимок времен Евромайдана, на котором одна из участниц событий держала плакат о том, что она хочет "кружевные трусики и в ЕС".
"Вот тебе и кружевные трусики в ЕС", - едко отметил один из юзеров.