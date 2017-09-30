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В Германии мужчина подбросил в магазин отравленное детское питание и потребовал 12 млн евро

Опубликовано 30.09.17 10:14 В Германии мужчина подбросил в магазин отравленное детское питание и потребовал 12 млн евро

Шантажист заявил, что будет продолжать диверсии, если не получит деньги.

Житель Германии подбросил на полку одного из крупных магазинов партию отравленного детского питания. Злоумышленник сам рассказал об этом в полицию, заявив, что ему необходимо 12 миллионов евро. В противном случае он грозился продолжить диверсию.

В результате продукция, о которой говорил шантажист, была снята с продажи, а при проверке оказалось, что он не блефует. Однако задержать преступника пока не ужшкммт удалось, несмотря на то, что он выполнил всю операцию под прицелом камер видеонаблюдения.

"Это вещество токсично. Когда взрослый принимает 30 миллилитров – это уже огромный вред для здоровья, а речь идет о детях. Воздействие яда можно вылечить, он не является смертельным, но, безусловно, опасен", - цитируют "Вести" представителя департамента по защите прав потребителей Петр Мок.

При этом для детей такой яд представляет наиболее серьезную угрозу.

Известно, что шантажистом является среднестатистический мужчина примерно 50 лет. У него спортивное телосложение и невысокий рост. На момент совершения диверсии был в очках и кроссовках с белой подошвой. Однако известно, что он обладает хорошими связями и действительно способен организовать массовые поставки отравленного детского питания.

Глава полиции в Констанце Уве Штурмер отметил, что преступник отправил продукцию разных производителей.
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