Какой сегодня праздник: 30 сентября 2017 отмечается церковный праздник Вера, Надежда и Любовь

Сегодня, 30 сентября 2017, также празднуют День Интернета в России, Международный день переводчика и другие события.

Какой сегодня церковный праздник, 30 сентября: День Веры, Надежды и Любови

30 сентября 2017 года отмечается День Веры, Надежды и Любови. Сегодня Церковь вспоминает святую Софию и ее трех дочерей. В народе праздник прозвали "бабьими именинами".

По преданию, в годы правления императора Адриана (II век, 137-й год) в Риме проживала вдова София с тремя дочерями: Верой (12 лет), Надеждой (10 лет) и Любовью (9 лет). Это было время христианских гонений, и слухи о верующей семье дошли до правителя. По повелению Адриана София с детьми предстала перед ним и вместе с дочерями ужшкммт рассказала ему о своей вере в Бога.

Императора удивила смелость маленьких христианок. Он повелел одной из язычниц переубедить их, чтобы они отреклись от своей веры. Но все было напрасно. Тогда Адриан приказал им принести жертву его Богам, но его воля была отвергнута.

Разгневанный император повелел разлучить мать с дочерями и подвергнуть сестер пыткам, а София должна была смотреть на это своими глазами. Веру и дух маленьких христианок не смогли сломить даже пытки. Мать похоронила истерзанные тела дочерей и два дня оставалась у их могилы, где и скончалась на третий день. За душевные муки за Христа церковь причислила их к лику святых.

День Веры, Надежды и Любови посвящен укреплению силы духа и мужества, которые не сможет сломить даже недостаток телесных сил. По этом случаю в храмах проходят богослужения.

В народе в этот день женщины громко плакали, избавляя себя и семью от горестей, печали и бед. По окончании плача молодые юноши и девушки устраивали "деревенские святцы", где высматривали себе милых сердцу вторых половинок.

По приметам, если журавли отправились в полет, то покров будет морозным.

Если гнездо (логово) ежа построено в середине леса, то зима будет лютой, а если ранняя белка имеет голубую шубку, то весна будет ранней.

Какой сегодня праздник, 30 сентября: День интернета в России

В России 30 сентября 2017 года отмечается День Интернета. В этом году праздник отмечается в 20-й раз. В 1998 году во время встречи фирм "IT Infoart Stars" (Х. Арушанов), "Совинтел" (И. Семенюк) и "УСП Компьюлинк" (Д. Алтухов) было высказано предложение о ежегодном праздновании Дня Интернета в России и проведении "переписи населения русскоязычного Интернета". Многие компании IT-сферы поддержали эту идею. 30 сентября 1998 года в ГК "Президент-отель" состоялось первое торжество с участием 200 человек. С этого момента началось ежегодное празднование события.

Международный день переводчика

Также сегодня свой профессиональный праздник отмечают переводчики во всем мире. Праздник был учрежден в 1991 году Международная федерация переводчиков. В России его стали массово праздновать с 2004 года. Дата события имеет символическое значение. Она связана с днем смерти (30 сентября 419 (420) года) святого Иеронима Стридонского – покровителя переводчиков. Его перевод Библии на латинский язык получил официальный статус, а сам Иероним был удостоен титула самого образованного из "Отцов церкви".

День освобождения Республики Абхазия

Традиционно Абхазия отмечает 30 сентября День освобождения. Это событие проходит в годовщину победы в 1993 году в грузино-абхазской войне. В государстве нельзя найти ни одной семьи, которая бы не отмечала данное событие со слезами на глазах. В истории Абхазии такой день знаковый. В 1993 году в ходе сентябрьского наступления бои за столицу Сухум создали общий исход Отечественной войны народа Абхазии.

Операция по освобождению города закончилась на площади перед домом самого правительства. После освобождения Сухума на следующий день, на мосту через реку Кодор было соединение Западного и Восточного фронтов. Вся территория страны была освобождена в 1993 году 30 сентября.

Кто празднует именины 30 сентября 2017 года?

Александра, Вера, Дмитрий, Зиновий, Иван, Илья, Ирина, Любовь, Мирон, Надежда, Павел, Софья.

Что произошло 30 сентября в истории?

1791 – в Вене состоялась премьера оперы Волшебная флейта – последнего произведения Моцарта.

1906 – в Париже стартовали первые международные состязания пилотов аэростатов.

1938 – подписано Мюнхенское соглашение 1938 года, также известное как Мюнхенский сговор.

1941 – начало битвы за Москву в ходе Великой Отечественной войны.

1998 – академику Лихачеву вручена высшая награда России – Орден Святого апостола Андрея Первозванного под номером один.

Кто родился 30 сентября из знаменитостей?