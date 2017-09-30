Курс доллара на сегодня, 30 сентября 2017: рубль смотрит на 60 - эксперты

Курс валют на сегодня, 30 сентября 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 30 сентября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня снизился на 19,58 копейки по сравнению с показателем пятницы и составил 68,4483 рубля, курс доллара на 30 сентября 2017 опустился на 40,86 копейки - до 58,0169 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на выходные и понедельник снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 31,29 копейки, составив 62,711 рубля.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

По словам главы департамента аналитики ужшкммт компании АНАЛИТИКА Онлайн Глеба Задои, цены на нефть марки Brent держатся выше 57 долларов за баррель всю неделю, а основные движения на рынке углеводородов начнутся на неделе следующей. Возможно в настоящее время участники торгов готовятся к новому витку снижения цен.

"В первой половине октября у котировок черного золота есть все шансы вернуться в район $54 - 56. Этому способствует техническая картина на графиках черного золота. Однако после этого у Brent есть все шансы в очередной раз попытаться взять штурмом лакомые $60 за баррель", - отметил Задоя. Его слова приводит Regnum.

Эксперт подчеркнул, что российская национальная валюта окончательно перестала в моменте реагировать на динамику нефтяных цен в сентябре, но одной из причин стабильности, как отмечает Задоя, стал восходящий тренд на рынке энергоносителей.

"Главной же причиной, по которой рубль может от стабильности перейти к отступлению может стать ситуация сложившаяся в банковском секторе", - пояснил он, указав также на отрицательный платежный баланс.

Аналитик указал, что в настоящее время экономика тратит больше валюты, чем зарабатывает, а банки за последние месяцы практически полностью растеряли долларовую "подушку безопасности". Восполнять потери им предстоит за счет помощи ЦБ РФ.

"Всё это, вместе с оттоком средств из фондов ориентированных на вложение денег в российский госдолг, способно надавить на рубль уже в самое ближайшее время. В IV квартале курс доллара может вернуться в район 59 - 60 рублей", - констатирует эксперт.