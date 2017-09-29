Установлена личность расстрелявшего сослуживцев солдата

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

Власти города Белогорска Амурской области назвали имя подозреваемого в расстреле военнослужащих на полигоне. Им оказался уроженец Дагестана ефрейтор Гасан Абдулахадов 1994 года рождения, пишет "РГ".

Отмечается, что в настоящий момент полиция разыскивает человека в военной форме с автоматом, у него четыре обоймы патронов. Он был зачислен в списки части приказом от 21 сентября 2017 года. Ефрейтор, имеет среднее профессиональное образование. Абдулахадов проходил службу в качестве водителя-электрика радиостанции роты ужшкммт связи батальона связи.

Ранее TopNews писал, что в Приамурье военнослужащий устроил стрельбу из автомата. В результате нападения погибли двое сослуживцев и офицер. Еще двое бойцов получили ранения.

По поручению главы региона в городе усилена охрана школ, котельных, городской больницы, административных зданий.

В Минобороны РФ добавили, что в качестве вероятных причин случившегося рассматриваются все версии, включая нервный срыв военнослужащего. В настоящее время выясняются обстоятельства нападения военнослужащего на сослуживцев, которое произошло на полигоне.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.