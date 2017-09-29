Умерла двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Людмила Белоусова

Белоусова дважды выигрывала Олимпийские игры — в 1964 и 1968 году.

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Людмила Белоусова умерла в возрасте 81 года, передает ТАСС со ссылкой на российского тренера Алексея Мишина.

Причина смерти советской спортсменки не называется. В последние годы она проживала в Швейцарии.

«Мне сообщили о ее смерти, это большая потеря, для меня особенно. Потому что я половину своей спортивной жизни провел с ней и Олегом в одной раздевалке», — сказал Мишин.

Белоусова прославилась в дуэте с Олегом Протопоповым. Вместе ужшкммт они завоевали олимпийское "золото" в 1964 году в Инсбруке и в 1968-м в Гренобле. Четырежды они выигрывали на чемпионатах мира и столько же - на континентальных первенствах. В 1979 году Белоусова получила политическое убежище в Швейцарии и с тех пор проживала преимущественно за границей.