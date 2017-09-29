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В Омске парень в одиночку избил трех кавказцев в лифте (ВИДЕО)

Опубликовано 29.09.17 14:02 В Омске парень в одиночку избил трех кавказцев в лифте (ВИДЕО)

Запись с потасовкой ранее была опубликована в соцсетях.

Сотрудники омской полиции завершили проверку по факту публикации в Сети видеозаписи, на которой запечатлено избиение трех выходцев с Кавказа в лифте мужчиной славянской внешности.

Как отмечает Om1.ru, в комментарии к видеоролику, опубликованному в сообществе "Инцидент Омск" "ВКонтакте" говорилось, что потасовка произошла в доме, расположенном на улице Красный Путь, но полицейские не выявили никаких подтверждений этим сведениям.

"Мы обнаружили, откуда поступила информация в соцсети. Пользователь сам ужшкммт говорит о том, что взял видеозапись с просторов интернета. Никакой привязки к Омску", - рассказал пресс-службы МВД по Омской области Алексей Командыков, добавив, что в районные отделы полиции также не поступало никаких заявлений на этот счет.

На опубликованных в соцсети кадрах видно, что четверо мужчин о чем-то спорят в кабине подъемника. Когда лифт останавливается, один из них в буквальном смысле обрушивает на своих соперников серию быстрых ударов. После этого атаковавший вытащил своих соперников в коридор, где и продолжилась драка.

Причина конфликта, а также место драки до сих пор пока не выяснена. 
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