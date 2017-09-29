Главный противник фильма "Матильда" с друзьями-наркоманами задушил свою соседку из-за денег - СМИ

СМИ стали известны детали прошлой судимости лидера "Христианского государства".

Лидер организации «Христианское государство» Александр Калинин, арестованный по делу о давлении на кинотеатры в связи с показом фильма Алексея Учителя «Матильда», имеет судимость за убийство своей соседки в Норильске и разбой. Об этом сообщила пресс-секретарь Красноярского краевого суда Наталья Мишанина. Подробности того старого дела выяснило РИА Новости.

В мае 2003 года Красноярский краевой суд приговорил Калинина к 8,5 года колонии строгого режима за убийство соседки и разбой, которые были совершены в Норильске ужшкммт в 2002 году. По версии следствия, в июле 2002 года Калинин узнал, что у его соседки есть деньги и сообщил это двум знакомым наркоманам. Сначала те без него пытались попасть в квартиру — ломились в дверь, отключали свет, но женщина не открывала. Открыла, только когда постучал Калинин.

Все трое ворвались, забрали 75 тысяч рублей, и чтобы не оставлять следов, задушили женщину и ушли. В июне2003-го приговор вступил в законную силу, отбывал наказание Калинин в Норильске.

Согласно судебным материалам Калинин — уроженец города Грязи Липецкой области. В настоящий момент он и три его сподвижника по "Христианскому государству" арестованы по уголовным делам: лидеру вменяют статью "Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения", а рядовым членам, в том числе брату Калинина, — поджог машин у офиса адвоката, представляющего интересы режиссера Алексея Учителя.

У организации «Христианское государство — Святая Русь» есть сайт, который пока недоступен, и канал YouTube, на который подписаны около 26 тыс. человек. Первое видео было опубликовано в августе 2012 года. Среди роликов много видео с ответами на вопросы, например, «можно ли [православной] краситься и пользоваться косметикой» или «можно ли стать одержимыми через фильмы ужасов».