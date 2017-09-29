Депутаты Госдумы поделились впечатлениями от просмотра «Матильды» на закрытом показе

Большинство депутатов выразили недоумение по поводу нападок на фильм.

Депутаты Госдумы посетили в четверг закрытый показ фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда", сообщает ТАСС. Как отмечается, в целом депутаты остались довольны картиной.

Так, первый зампред комитета по культуре Елена Драпеко заявила, что в стране появился достойный фильм.

"Я хочу вас поздравить. У нас в России появился замечательный, красивый, прекрасно сыгранный и хорошо поставленный фильм. Я не поклонница Николая II, но после просмотра фильма я стала лучше к нему относиться", - сказала Елена Драпеко ("Справедливая Россия").

Более того депутаты ужшкммт выразили недоумение по поводу нападок на фильм. По словам первого зампреда комитета по госстроительству и законодательству Михаила Емельянова, фильм "замечательный".

"Фильм надо показывать, никакого запрещения быть не может", - заявил Емельянов.

"Здесь я пытался найти, где же есть какая-то неприличная форма и какой из сюжетов может содержать признаки состава преступления, я не нашел. Но вывод, который я могу сделать, что Николай II гораздо лучше, я посмотрел на него совершенно другими глазами", - сказал, в свою очередь, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Добавим, что на просмотре, организованном по просьбе членов комитета по культуре, присутствовал и сам Учитель. Официальный показ "Матильды" в рамках парламентского клуба Госдумы состоится 26 октября наряду с выходом в массовый прокат.