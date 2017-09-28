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Daily Star: Россия готовится к Третьей мировой войне

Опубликовано 28.09.17 22:04 Daily Star: Россия готовится к Третьей мировой войне

В своей статье автор опирается на видеонарезку, в которой военные патрулируют Заозёрную сопку.

Британская газета Daily Star нашла новые признаки подготовки России к новой мировой войне. По мнению издания, таковыми являются стягивание тяжёлого вооружения к границе с Северной Кореей, проведение испытаний межконтинентальной баллистической ракеты, а также патрулирование приграничных территории. Автор статьи утверждает, что это явная демонстрация силы со стороны Кремля.

«Россия, похоже, готовится к войне, ведь её войска начали сосредотачиваться на границе с Северной Кореей на следующий ужшкммт день после тестового запуска межконтинентальной баллистической ракеты», — пишет Daily Star. 

В своей статье автор опирается на видеонарезку, в которой военные патрулируют Заозёрную сопку. Как пишет автор статьи, именно эта точка исторически использовалась как место встречи России, Китая и Северной Кореи. И с этого выгодного пункта российские военные могут просматривать территорию «пузатого тирана» (сравнение автор статьи - прим.ред.).

В статье также говорится, что ранее Кремль призывал стороны конфликта к спокойствию, в то время как сейчас российские военные перебрасывают тяжёлые вооружения ближе к границе и производит запуск межконтинентальной ракеты с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Этот запуск многие расценили как предупреждение Ким Чен Ыну. Также, по некоторым данным в октябре может пройти ещё одно испытание — уже термоядерной ракеты «Сатана-2».

Ранее, как пишет автор издания, глава МИД РФ Сергей Лавров выражал свою уверенность в том, что ни США, ни Пхеньян не станут осуществлять ядерный удар.

«Если ситуация сорвётся в непредсказуемое пике, то в Южной Корее и Северной Корее, в Японии, России и Китае сотни тысяч ни в чём не повинных граждан будут страдать», — приводит Daily Star слова главы российской дипломатии.
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