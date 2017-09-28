Forbes: конфликт с "Немагией" принес Тинькову $400 млн

За время скандала Олега Тинькова с Nemagia банкир стал богаче на 400 миллионов долларов.

Состояние Олега Тинькова выросло на 400 миллионов долларов за время конфликта с авторами YouTube-канала Nemagia, выяснил журнал Forbes.

В начале августа видеоблогеры Алексей Псковитин и Михаил Печерский, ведущие развлекательный канал «Немагия», опубликовали ролик, посвященный банкиру Олегу Тинькову F 79. В нем они в числе прочего обвинили Тинькова в том, что он дает взятки, врет клиентам и не платит зарплату сотрудникам.

23 августа банк подал иск к блогерам. Еще через пять дней, 28 августа, Тиньков подал второй иск к «Немагии», на этот раз ужшкммт о защите чести, достоинства и деловой репутации. Бизнесмен потребовал, чтобы блогеры удалили «порочащие сведения» и выплатили 500 000 рублей моральной компенсации.

25 сентября Тиньков появился в «Дневнике Хача» Амирана Сардарова, где в ответ на призыв прекратить гонения на «Немагию» пообещал, что отзовет все иски. 26 сентября стало известно, что Олег Тиньков и Tinkoff Bank действительно подали заявления об отказе по всем искам.

При этом за время состояние банкира выросло на $400 млн. Так, 8 августа журнал оценивал состояние бизнесмена в $1,6 млрд, а 26 сентября — в $2 млрд.

Такой рост состояния Тинькова обусловлен ростом стоимости акций принадлежащего ему банка. В тех же датах они выросли на $3,95, с $13,15 до $17,1 за бумагу. Это близко к цене акций на момент IPO в октябре 2013 года ($18,9 на пике).

Кроме того, в разы выросло упоминание в СМИ как самого Тинькова, так и блогеров Nemagia. За 1,5 месяца с начала конфликта в СМИ Тинькова и влогеров Nemagia упомянули более 4 тыс. раз каждого. Совместных упоминаний из них было более 3,9 тыс. За полтора месяца до конфликта уровень упоминания Тинькова в СМИ составлял примерно 750 пунктов, а Nemagia — 50.

При этом Forbes не приводит свидетельств того, что на увеличение состояния Тинькова повлиял спор с «Немагией».