СМИ узнали, где убивали своих жертв краснодарские каннибалы

Также о быте людоедов рассказали их соседи.

Журналисты "Московского комсомольца" узнали, где печально известные краснодарские каннибалы расправлялись со своими жертвами. Об этом изданию рассказала сотрудница продуктового магазина, в который приходили людоеды.

Собеседница газеты со ссылкой на знакомых полицейских рассказала, что "все происходило" в заброшенной многоэтажке.

"Это здание находится прямо напротив нашего магазина. Когда-то дом строили для военных, но стройку заморозили", - пояснила женщина, отметив, что ужшкммт в этом здании было обнаружено много следов крови и останки.

"Когда все случилось, оперативники вместе с курсантами прошерстили там каждый этаж. В разных квартирах и обнаружили улики. Возможно, если бы здание раньше охранялось, трагедии удалось бы избежать. Местные жители писали жалобы, просили снести жуткий дом или взять под охрану... Сейчас полицейские говорят, что Бакшеевы именно в этом доме устроили склеп», — подчеркнула она, добавив, что там, по слухам, и нашли останки последней жертвы каннибалов.

Отвечая на вопрос о том, могла ли пара каннибалов убить 30 человек, женщина рассказала историю о двух пропавших мужчинах.

"Вот так двое ходили-ходили [в магазин], а потом пропали... Мы решили, что их в тюрьму посадили, натворили, может, что. А через некоторое время узнали, что их ищет полиция - кто-то из их родственников или знакомых обратился к правоохранителям....Так их и не нашли", - сказала она.

По словам сотрудница магазина, супруги Бакшеевы покупали у нее водку и соленые огурцы, причем от мужчины "всегда неприятно пахло", а женщина однажды устроила скандал, требуя дать ей "вкусную водичку" для курсантов, которых ей "так жалко".

Известно, что ранее Дмитрий работал в высшем военном авиационном училище имени Серова рабочим, а Наталья - там же, медсестрой в санчасти.

В округе супругов считали парой со странностями: всегда неприветливые, бомжеватого вида и склонностью к алкоголю. Оказалось, что при подготовке к очередной пьянке людоеды покупали исключительно выпивку, игнорируя закуску. Свои попойки Бакшеевы устраивали в небольшой лесополосе, расположенной через дорогу от главного входа в военное авиационное училище.

Дмитрий Бакшеев

"Мы прекрасно знали и Дмитрия, и его жену Наталью. Они к нам постоянно наведывались за спиртным. Брали в основном дешевое вино в бумажных пакетах. Когда мы им предлагали взять что-то на закуску, они лишь отмахивались. В этой паре лидировала Наталья, женщина довольно шумная и агрессивная. Смачно материлась и порой прикрикивала на супруга. Он же, в большинстве своем, отмалчивался, казалось, что его нисколько не задевает подобный тон, по всей видимости, привык. Еще заметили, что у него постоянно была испарина на лице, думали - не наркоман ли он?" - отметила сотрудница магазина.

Соседи парочки, в свою очередь, отметили постоянный неряшливый вид и склонность к агрессии у Натальи, а также угрюмое молчание Дмитрия.

"Никогда не поздороваются. Она все время ходила грязная, дурно пахнущая, прокуренная. Спилась, бомжевала. Ее муж такой же - как бродяга, да еще и воровал все, что "не приколочено". Его в полицию забирали, думали, что посадят в тюрьму", - рассказала журналистам одна из соседок каннибалов по общежитию.

Как отметила мачеха Дмитрия Бакшеева Любовь Николаевна, ее пасынок был "два в одном" - то тихоня, то сорви голова, а после женитьбы на Наталье он практически замкнулся в себе, и волновать его тогда стали только деньги. Оказалось, что мужчину постоянно выгоняли с разных работ, он повесил на своего отца несколько кредитов, явно не собираясь возвращать деньги.

Наталья Бакшеева

"Как только Дима и Наташа встретили друг друга, они замкнулись. Нам показалось, что эта женщина очень плохо влияет на Диму. Она была явно неадекватной. Я это поняла, как только ее увидела. Потом я ее видела раза три, и она все время была пьяной, агрессивной, орущей. Они постоянно дрались", - призналась Любовь Николаевна.

Подруги детства Натальи, напротив, сказали, что она прекрасно училась в школе и с отличием закончила медучилище. Удачно вышла замуж и спокойно жила с первым мужем, но затем встретила Дмитрия, и развелась, после чего ее жизнь буквально пошла под откос.

"Муж ее бывший не выдержал, забрал ребенка и отдал его своей маме, чтобы мальчик не видел этого пьянства и жил в нормальных условиях. Она совсем замкнулась и ни с кем не общалась. Каждый день на работу пьяная приходила, за что ее и уволили. Нашла себе этого Диму странного. Все ее спрашивали, мол зачем тебе этот бомж?, а она молчала", - цитирует телеграм-канал Mash слова бывшей коллеги Бакшеевой по имени Таисия.