Поставщики компании Apple не могут справиться с необходимыми объёмами производства iPhone X.

Компания Apple может столкнуться с проблемами в производстве iPhone X. Как сообщает сообщает ИА REGNUM со ссылкой на The Wall Street Journal, Apple испытывает проблемы с производством компонентов, необходимых для работы датчика сканирования лица Face ID. Это касается комплектующих системы распознавания лица.

Так что производство и сборка компонентов требует больше времени, чем было изначально запланировано. В связи с этим могут начаться сбои в поставках новых iPhone и, соответственно, дефицит этих устройств к моменту начала продаж.

По ужшкммт словам эксперта аналитической компании Sanford C. Bernstein & Co Тони Сакконаги, такая ситуация может привести к негативным финансовым последствиям для корпорации.

"Если [возможные] проблемы с поставками iPhone X будут сохраняться после 15 ноября и вплоть до [новогодних] праздников, это может привести к тому, что разочарованные пользователи iPhone выберут другие предложения [на рынке]", - приводит его слова ТАСС.

Apple представила iPhone X во время презентации 12 сентября. Смартфон оснащен сенсором 3D-сканирования лица для разблокировки аппарата Face ID, который распознает и запоминает особенности черт лица владельца. Согласно заверениям Apple, на анализ и разблокировку у устройства должно уходить не более пары секунд. Предзаказы на новинку были открыты 15 сентября, а ее продажи должны начаться 3 ноября в более чем 55 странах мира по цене от $999.