 
TOP 10

1 СМИ узнали, где убивали своих жертв краснодарские каннибалы

2 Пока Хью Хефнер умирал, его молодая жена постила в соцсетях откровенные фото

3 Александр Емельяненко нокаутировал соперника в первом бою после выхода из тюрьмы (ВИДЕО)

4 Сбербанк пугает блокировкой счетов: от клиента потребовали объяснить происхождение денег

5 Дискомфорт при ношении контактных линз: как с ним бороться?

6 Трамп забыл, как зовут премьера Италии и назвал его президентом

7 Росгвардия объяснила покупку хрустальных погон за 580 тысяч рублей

8 СМИ: задержан гендиректор "ВИМ-Авиа", владельца компании допрашивают в СКР

9 В Австралии "больную раком" блогершу оштрафовали за вранье на $322 тысячи

10 СМИ узнали имя богатого покровителя фигуристки Юлии Липницкой

Новости наших партнеров

Производство iPhone X может встать из-за нехватки деталей

Опубликовано 28.09.17 11:31 Производство iPhone X может встать из-за нехватки деталей

Поставщики компании Apple не могут справиться с необходимыми объёмами производства iPhone X.

Компания Apple может столкнуться с проблемами в производстве iPhone X. Как сообщает  сообщает ИА REGNUM со ссылкой на The Wall Street Journal, Apple испытывает проблемы с производством компонентов, необходимых для работы датчика сканирования лица Face ID. Это касается комплектующих системы распознавания лица.

Так что производство и сборка компонентов требует больше времени, чем было изначально запланировано. В связи с этим могут начаться сбои в поставках новых iPhone и, соответственно, дефицит этих устройств к моменту начала продаж.

По ужшкммт словам эксперта аналитической компании Sanford C. Bernstein & Co Тони Сакконаги, такая ситуация может привести к негативным финансовым последствиям для корпорации.

"Если [возможные] проблемы с поставками iPhone X будут сохраняться после 15 ноября и вплоть до [новогодних] праздников, это может привести к тому, что разочарованные пользователи iPhone выберут другие предложения [на рынке]", - приводит его слова ТАСС.

Apple представила iPhone X во время презентации 12 сентября. Смартфон оснащен сенсором 3D-сканирования лица для разблокировки аппарата Face ID, который распознает и запоминает особенности черт лица владельца. Согласно заверениям Apple, на анализ и разблокировку у устройства должно уходить не более пары секунд. Предзаказы на новинку были открыты 15 сентября, а ее продажи должны начаться 3 ноября в более чем 55 странах мира по цене от $999.
Другие материалы по этой теме

Продажи iPhone 8 провалились во всех странах - Apple за неделю потеряла $43 млрд

Apple прекратит продажи легендарного iPhone в России

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга