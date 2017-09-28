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Курс доллара на сегодня, 28 сентября 2017: эксперты ожидают роста курса доллара в конце 2017 года

Опубликовано 28.09.17 00:30 Курс доллара на сегодня, 28 сентября 2017: эксперты ожидают роста курса доллара в конце 2017 года

Курс валют на сегодня, 28 сентября 2017: ЦБ РФ повысил официальные курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 28 сентября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 28 сентября 2017 поднялся на 49 копеек и составил до 58,01 рубля, курс евро на сегодня вырос на 14,63 копеек, до 69,76 рубля.

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По мнению кандидата экономических наук, директора ИАЦ "Эксперт" Северо-восточного федерального университета Юрия Данилова, едва ли стоит ожидать дальнейшего снижения доллара к рублю, несмотря на наметившуюся тенденцию роста цены на нефть.

"Тем ужшкммт не менее также не стоит ожидать значительного роста цены на нефть. Обстановка на Ближнем Востоке стабилизируется, поэтому можно согласиться с аналитиками, что возможна коррекция ее цены вниз. Но пока можно сказать, что нефть отвязалась от рубля, а не наоборот", - приводит слова эксперта Regnum.

Эксперт уверен, что в сложившейся обстановке более перспективно покупать доллары, чем оставлять накопления в рублях.

"Тем более что их можно использовать в будущем при туристических поездках за рубеж. Но в конце года, как обычно, возможен рост курса доллара", - отметил он.

Инвестиционный аналитик Global FX Сергей Коробков отмечает, что завершение 27 сентября налогового периода и ежедневные покупки долларов Минфином РФ сделают невозможным дальнейшее укрепление российской валюты.

"В ближайшие дни, скорее всего, произойдет возврат котировок доллара в диапазон 58-58,50 рубля", - сказал он.
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