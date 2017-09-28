 
TOP 10

1 В Сети появилось ВИДЕО с места гибели актера из "Физрука"

2 СМИ: краснодарские людоеды пытались поставлять мясо в рестораны

3 Минобороны показало запуск "Тополя", перепугавший россиян (ВИДЕО)

4 На Украине назвали диверсией взрывы на складе боеприпасов под Винницей (ВИДЕО)

5 "МЮ" разгромил ЦСКА в матче Лиги чемпионов со счетом 4:1

6 СМИ выяснили, кто был за рулем "Мереседеса", сбившего полицейского в центре Москвы

7 СМИ: после общения с целителем состояние здоровья Михаила Задорнова улучшилось

8 Депутат Рады сломал челюсть коллеге прямо на заседании (ВИДЕО)

9 Ресторатора Новикова в его же ресторане избил 17-летний подросток

10 "До перемоги! До Москвы!": Ляшко на танке пообещал доехать до Москвы

Новости наших партнеров

В Сети появилось видео аварии с Ту-22М3 в Калужской области

Опубликовано 27.09.17 22:58 В Сети появилось видео аварии с Ту-22М3 в Калужской области

Экипаж в аварии не пострадал.

В Сети появилось видео крушения стратегического бомбардировщика Ту-22М3, который 14 сентября выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэродрома Шайковка в Калужской области. Экипаж в аварии не пострадал.

Отмечается, что самолет направили на ремонт, после которого он продолжит выполнять поставленные задачи.

Источник газеты «Взгляд», предоставивший ролик, заявил, что «самолет был разрушен и его пришлось списать». По его мнению, возможной причиной катастрофы стал отказе датчиков ужшкммт скорости, которое могло произойти из-за попадания воды в магистраль замера скорости при продольном ускорении на разбеге.

«Как уверяют источники, аналогичная проблема не так давно на Ту-22М3 уже возникала, причем дважды. Экипажи тоже вынуждены были прекращать взлет. Благодаря тому, что заправлены самолеты были не полностью, взлет удавалось прекратить до конца полосы. В данном же случае ракетоносец был заправлен полностью, поэтому тормозной путь оказался выше», - пишет газета.

Также, по словам источников «Взгляда», руководство ВВС РФ не предприняло соответствующих мер после первых двух происшествий, и в итоге пострадал самолет стоимостью в сотни миллионов рублей.
Другие материалы по этой теме

Депутат Рады сломал челюсть коллеге прямо на заседании (ВИДЕО)

Усатая акула-нянька вцепилась в живот ныряльщику мёртвой хваткой (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга