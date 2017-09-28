В Сети появилось видео аварии с Ту-22М3 в Калужской области

Экипаж в аварии не пострадал.

В Сети появилось видео крушения стратегического бомбардировщика Ту-22М3, который 14 сентября выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэродрома Шайковка в Калужской области. Экипаж в аварии не пострадал.

Отмечается, что самолет направили на ремонт, после которого он продолжит выполнять поставленные задачи.

Источник газеты «Взгляд», предоставивший ролик, заявил, что «самолет был разрушен и его пришлось списать». По его мнению, возможной причиной катастрофы стал отказе датчиков ужшкммт скорости, которое могло произойти из-за попадания воды в магистраль замера скорости при продольном ускорении на разбеге.

«Как уверяют источники, аналогичная проблема не так давно на Ту-22М3 уже возникала, причем дважды. Экипажи тоже вынуждены были прекращать взлет. Благодаря тому, что заправлены самолеты были не полностью, взлет удавалось прекратить до конца полосы. В данном же случае ракетоносец был заправлен полностью, поэтому тормозной путь оказался выше», - пишет газета.

Также, по словам источников «Взгляда», руководство ВВС РФ не предприняло соответствующих мер после первых двух происшествий, и в итоге пострадал самолет стоимостью в сотни миллионов рублей.