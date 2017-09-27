Путин жестко отчитал Дворковича и Соколова из-за ситуации с "ВИМ-Авиа"

Путин объявил министру транспорта о неполном служебном соответствии.

Президент РФ Владимир Путин заявил курирующему транспорт вице-премьеру РФ Аркадию Дворковичу о том, что он не справляется с ситуацией. На совещании с правительством глава государства подверг жесткой критике ситуацию вокруг авиакомпании "ВИМ-Авиа". Его цитирует ТАСС.

"Мы сейчас с председателем правительства обсуждали это, я обращаю внимание курирующего транспорт вице-премьера: вы недостаточно внимания уделяете этой отрасли. Недостаточно. Может быть, вы перегружены слишком? Мы уже говорили ужшкммт об этом", - обратился президент к Аркадию Дворковичу.

"И хочу министру сказать [Максиму Соколову]: я объявляю вам о неполном служебном соответствии", - обратился глава государства к главе Минтранса.

«Мы вчера с министром транспорта на этот счет разговаривали. Максим Юрьевич (Соколов— прим.) мне сказал о том, что эта компания полностью соответствовала всем критериям. Он мою реакцию знает, не буду повторять, но в одной части повторюсь: если вы выработали такие критерии, то чего они стоят?» — цитирует «Интерфакс» президента.

Кроме того, Путин поручил вице-премьеру Аркадию Дворковичу представить предложения по урегулированию ситуации в системе транспорта, добавив, что он недостаточно внимания уделяет отрасли.