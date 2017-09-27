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Трамп: США готовы решить проблему КНДР военным способом

Опубликовано 27.09.17 09:43 Трамп: США готовы решить проблему КНДР военным способом

Однако, по словам американского президента, такой путь нежелателен.

По словам президента США Дональда Трампа, разрешение проблемы КНДР военным путем все еще возможно, но нежелательно. Такие слова он произнес во время своего выступления на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Мариано Рахоем.

"Мы полностью готовы ко второму варианту действий, однако он нежелателен. Но если мы к нему прибегнем, последствия будут разрушительными. Я гарантирую, они будут разрушительными для Северной Кореи. Второй вариант - это военный путь", - приводит слова ужшкммт главы Белого дома РИА Новости.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров выражал сомнения в том, что Соединенные Штаты решатся нападать на КНДР из-за того, что Пхеньян обладает оружием массового поражения. Министр уверен, что в свое время Вашингтон начал военную кампанию в Ираке из-за того, что был уверен в отсутствии ОМП у Багдада. При этом Кремль призвал избегать действий, которые могли бы спровоцировать рост напряженности вокруг ситуации с КНДР.
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