Курс доллара на сегодня, 27 сентября 2017: период укрепления рубля закончен - эксперты

Курс валют на сегодня, 27 сентября 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 27 сентября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 27 сентября 2017 составляет 57,51 руб., курс евро на сегодня равен 68,02 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 27 сентября 2017

Курс доллар в Сбербанке сегодня установлен на уровне 56,64 руб. при покупке и 59,76 руб. при продаже банком, курс евро на 27 сентября 2017 равен 66,75 руб. и 70,25 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение экспертов

Инвестиционный аналитик GLOBAL FX Сергей Коробков прогнозирует, что курс ужшкммт рубля сегодня, 27 сентября 2017, может немного снизиться в рамках прошедшей вчера коррекции цен на нефть а также ожиданий по росту запасов в США. По его словам, некоторые аналитики говорят о том, что высокие цены на нефть пока не полностью учтены в стоимости рубля, поэтому нацвалюта может еще укрепиться.

"Однако в этих высказываниях можно усомниться. Да, действительно, на днях мы видели подскок нефтяных цен на три с лишним процента, но ведь рубль это проигнорировал. И такой факт говорит о том, что фаза укрепления нацвалюты все-таки завершилась, вряд ли до конца года мы увидим ее крепче 57 рублей за доллар", - приводит слова аналитика "Российская Газета".

В качестве союзников российской валюты эксперт называет нефть и налоги, однако Коробков отмечает, что потенциал роста за счет первого уже практически исчерпан, а налоговый период подходит к концу.

"К тому же ФРС приступает к сокращению денежной массы в обороте, изымая 10 миллиардов долларов из мировой финансовой системы. И будет делать это ежемесячно. Да, это немного, но тут важно постоянство процесса. И это тоже приведет к укреплению доллара, а, следовательно, к давлению на нефть и через нее - на рубль", - сказал специалист..