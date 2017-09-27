Какой сегодня праздник: 27 сентября 2017 отмечается церковный праздник Воздвижение Креста Господня

Сегодня, 27 сентября, также празднуют Всемирный день туризма, День воспитателя и всех дошкольных работников, День рождения поисковой системы Google и другие праздники.

Какой сегодня церковный праздник, 27 сентября: Воздвижение Креста Господня

27 сентября 2017 года отмечается Воздвижение Креста Господня. Этот праздник посвящен Кресту Иисуса Христа, на котором он был распят. Воздвижение означает "поднятие", а сам праздник символизирует поднятие Креста из земли после того, как он был там обнаружен.

По преданию, после смерти Христа святая царица Елена повелела воздвигнуть около 90 храмов в различных местах: где родился Спаситель, откуда поднялся на небеса, где молился перед смертью, на месте ужшкммт погребения его Матери. Часть Креста и гвозди, которыми он был прикован к нему, она привезла в Константинополь. По повелению императора Константина в Иерусалиме был выстроен храм в честь Воскресения Христа. Его строительство шло почти 10 лет.

Царица Елена умерла в 327 году, не дожив до освящения храма. Несмотря на это, 13 сентября 335 года он был освящен, а на следующий день – 14 число – было назначено празднование Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

В этот день верующие поклоняются Кресту. Также было принято не начинать никаких дел - считается, что это не принесет положительного результата.

Сегодня совершаются обходы или крестные ходы с иконами и молитвами, начинаются Воздвиженские вечерки, которые длятся две недели.

Считается, что те, кто в Воздвижение будет соблюдать пост, получат прощение 7-и грехов, а не соблюдавшие – 7 грехов обретут.

На Воздвиженье в домах мелом, сажей, углем, чесноком, кровью животного рисуют кресты, небольшие крестики из дерева помещают в закромах и яслях животных. Если крестов нет - их делают из веточек рябины. Считается, что они охраняют людей, животных и урожай от нечистой силы.

По народным приметам, Северный ветер сулит теплое лето, а если несколько дней подряд дует западный ветер - в ближайшие дни будет плохая погода.

Какой сегодня праздник, 27 сентября: Всемирный день туризма

27 сентября отмечается Всемирный день туризма. В нашей стране в 2017 году он проходит 35-й раз. В торжествах участвуют любители путешествий, работники турагентств, магазины по продаже экипировки, сотрудники организаций по развитию туристической отрасли. Цель праздника – пропаганда туризма, развитие международных связей.

Всемирный день туризма берет свое начало в 1979 году, когда в испанском городе Торремолинос прошло заседание Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации. По ее итогам было принято решение учредить Всемирный день туризма. За короткое время он получил широкую популярность во многих странах мира. В Советском Союзе событие начали справлять в 1983 году.

Какой сегодня праздник, 27.09.2017: День воспитателя и всех дошкольных работников в России

В России традиционно 27 сентября отмечается День воспитателя и всех дошкольных работников. Этот праздник имеет неофициальный статус. Его справляют воспитатели, их помощники, няни, другие работники детских садов. Первые торжества в честь работников дошкольных учреждений прошли в 2003 году.

День рождения поисковой системы Google

В 1996 году два студента университета в американском Стэнфорде Л. Пейдж и С. Брин проводили работы над системой BackRub и, взяв ее за основу, в 1998 г. создали свой учебный проект Google.

15 сентября 1997 г. официально был зарегистрирован домен google.com, 7 сентября 1998 г. компания получила статус юридического лица, а в 2006 году на страничке своего блога она заявила о смене даты рождения на 27 число, не объяснив причины.

День создания Национального Центрального Бюро Интерпола в России

День создания Национального центрального бюро Интерпола МВД России отмечается ежегодно 27 сентября. Интерпол был образован в 1923 году в Вене на Международном конгрессе уголовной полиции. В период ВОВ он находился под контролем гитлеровской Германии и перестал существовать как международная организация. После окончания Второй мировой войны (в 1946 году) возродился, и через 10 лет был утвержден его устав.

Сложившаяся ситуация огорчала и возмущала СССР. Об его участии в составе Интерпола не могло быть и речи. И только 27 сентября 1990 года, во время проведения сессии Генеральной ассамблеи в Канаде, Советский Союз приняли в данную международную организацию. Именно этот день и был выбран в качестве даты празднования Дня создания НЦБ Интерпола в России.

Родогощь

Славяне 27 сентября отмечают Родогощь. Как правило, к этому дню уже собран весь урожай, а осеннее солнце уже печет не греет так сильно. К этому дню пекут большой медовый пирог. За этим пирогом прячется жрец и спрашивает: Видите ли, вы меня? Если гости отвечает – да, то жрец должен сказать пожелание: на следующий год собрать более обильный урожай и испечь больший пирог. Во время зачина также проводят гадания. А вот после него начинается пир.

Кто празднует именины 27 сентября 2017 года?

Иван.

Что произошло 27 сентября в истории?

1783 – на воду спущен первенец Черноморского флота России – парусный корабль Слава Екатерины.

1801 – Александру I представлен первый в мире велосипед.

1925 – в Москве арестован знаменитый британский разведчик Сидней Джордж Рейли.

1938 – приговорен к 10 годам заключения Сергей Павлович Королев.

1990 – Советский Союз вступил в международную организацию Интерпол.

Кто родился 27 сентября из знаменитостей?