 
TOP 10

1 Названа причина смерти актрисы Натальи Юнниковой

2 "Кубанские каннибалы" любили собак и называли друг друга "зайка" и "котенок"

3 Драка туристов РФ с сотрудниками отеля в Турции попала на ВИДЕО

4 В Сеть попало видео, как "Мерседес" с мигалками насмерть сбил полицейского в центре Москвы

5 "Спартак" сыграл вничью с "Ливерпулем" в матче ЛЧ

6 "Клонируют?": в Сети посмеялись над новыми губернаторами России

7 В Сирии погибли еще двое российских военных (ФОТО)

8 Спецслужбы установили организатора "телефонной атаки" на города России

9 Федеральный канал рассказал о том, что Земля - плоская

10 Дочь Алексея Панина опубликовала ВИДЕО с пьяным отцом

Новости наших партнеров

Курс доллара на сегодня, 27 сентября 2017: осенью доллар будет лучшей валютой - прогноз экспертов

Опубликовано 27.09.17 00:14 Курс доллара на сегодня, 27 сентября 2017: осенью доллар будет лучшей валютой - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 27 сентября 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 27 сентября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня опустился на 53,38 копейки и составил 68,0215 рубля, курс доллара на 27 сентября 2017 был понижен на 4,74 копейки - до 57,5186 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на среду снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 26,63 копейки - до 62,2449 рубля.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

По словам аналитиков банка "Санкт-Петербург", несмотря на наблюдавшийся на днях резкий ужшкммт рост цен на нефть, рубль оставался стабильным и даже терял позиции против американского доллара. Эксперты связывают такое поведение российской валюты с общим ухудшением сантимента инвесторов в отношении высокодоходных валют EM, так как по результатам дня почти все валюты развивающихся стран снизились против "американца".

"В этом отношении рубль смотрелся достаточно уверенно. Тем не менее мы, как и ранее, полагаем, что осенью доллар будет смотреться предпочтительнее других валют. Считаем низкой вероятность того, что курс доллар/рубль опустится ниже 57", - цитирует аналитиков РБК.

Специалисты отметили, что риски укрепления рубля лежат в части геополитических кризисов, которые способны привести к резкому росту цен на нефть, однако оценить вероятность таких событий весьма непросто.
Другие материалы по этой теме

Эксперты дали прогноз по курсу доллара и евро к 2018 году

Эксперты назвали семь причин для того, чтобы покупать рубли

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга