Курс доллара на сегодня, 27 сентября 2017: осенью доллар будет лучшей валютой - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 27 сентября 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 27 сентября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня опустился на 53,38 копейки и составил 68,0215 рубля, курс доллара на 27 сентября 2017 был понижен на 4,74 копейки - до 57,5186 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на среду снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 26,63 копейки - до 62,2449 рубля.

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По словам аналитиков банка "Санкт-Петербург", несмотря на наблюдавшийся на днях резкий ужшкммт рост цен на нефть, рубль оставался стабильным и даже терял позиции против американского доллара. Эксперты связывают такое поведение российской валюты с общим ухудшением сантимента инвесторов в отношении высокодоходных валют EM, так как по результатам дня почти все валюты развивающихся стран снизились против "американца".

"В этом отношении рубль смотрелся достаточно уверенно. Тем не менее мы, как и ранее, полагаем, что осенью доллар будет смотреться предпочтительнее других валют. Считаем низкой вероятность того, что курс доллар/рубль опустится ниже 57", - цитирует аналитиков РБК.

Специалисты отметили, что риски укрепления рубля лежат в части геополитических кризисов, которые способны привести к резкому росту цен на нефть, однако оценить вероятность таких событий весьма непросто.