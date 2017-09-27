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10 Дочь Алексея Панина опубликовала ВИДЕО с пьяным отцом

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Дочь Алексея Панина опубликовала видео с пьяным отцом

Опубликовано 26.09.17 22:34 Дочь Алексея Панина опубликовала видео с пьяным отцом

На кадрах видео Панин в пьяном угаре кричит на дочь за то, что та просит его накормить себя.

Хакеры взломали страницу Алексея Панина в Instagram, после чего дочь эпатажного актёра стала выкладывать видео и фото с отцом на своей страничке.

"Внимание Страничку моего Папы взломали и удалили Как только он заведёт новую, я сообщу. К сожалению всех своих подписчиков он потерял", - написала Анна.

 

Так, сегодня девочка опубликовала видео ролик, на котором Панин в пьяном угаре кричит на дочь за то, что та просит его накормить себя.

"Ты ела уже! Сколько можно? На, жри" — возмущается Панин и кидает в дочь батона, после чего слышны звуки разбитого стекла.

 

В свою очередь пользователи Сети посчитали видео "постановкой". Сам актер пока никак не прокомментировал опубликованный ролик. За несколько часов видео просмотрели более 400 человек.

Нашлись и те, кто гневно отреагоровал на поведение Панин и призвали его вернуть девочку матери.

Также комментаторы обсуждают не только странное поведение актера, но и квартиру, которая попала в кадр ролика: обшарпанные стены, старая посуда. Жилище, которое мы видим на ролике, не имеет ничего общего со столичной квартирой Панина.
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