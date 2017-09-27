Дочь Алексея Панина опубликовала видео с пьяным отцом

Хакеры взломали страницу Алексея Панина в Instagram, после чего дочь эпатажного актёра стала выкладывать видео и фото с отцом на своей страничке.
"Внимание Страничку моего Папы взломали и удалили Как только он заведёт новую, я сообщу. К сожалению всех своих подписчиков он потерял", - написала Анна.
Так, сегодня девочка опубликовала видео ролик, на котором Панин в пьяном угаре кричит на дочь за то, что та просит его накормить себя.
"Ты ела уже! Сколько можно? На, жри" — возмущается Панин и кидает в дочь батона, после чего слышны звуки разбитого стекла.
В свою очередь пользователи Сети посчитали видео "постановкой". Сам актер пока никак не прокомментировал опубликованный ролик. За несколько часов видео просмотрели более 400 человек.
Нашлись и те, кто гневно отреагоровал на поведение Панин и призвали его вернуть девочку матери.
Также комментаторы обсуждают не только странное поведение актера, но и квартиру, которая попала в кадр ролика: обшарпанные стены, старая посуда. Жилище, которое мы видим на ролике, не имеет ничего общего со столичной квартирой Панина.