Дочь Алексея Панина опубликовала видео с пьяным отцом

На кадрах видео Панин в пьяном угаре кричит на дочь за то, что та просит его накормить себя.

Хакеры взломали страницу Алексея Панина в Instagram, после чего дочь эпатажного актёра стала выкладывать видео и фото с отцом на своей страничке.

"Внимание Страничку моего Папы взломали и удалили Как только он заведёт новую, я сообщу. К сожалению всех своих подписчиков он потерял", - написала Анна.

Публикация от Анна Панина (@panin20122015) Сен 26 2017 в 4:12 PDT

Так, сегодня девочка опубликовала видео ролик, на котором Панин в пьяном угаре кричит на дочь за то, что та просит его накормить себя.

"Ты ела уже! Сколько можно? На, жри" — возмущается Панин и кидает в дочь батона, после чего слышны звуки разбитого стекла.

Публикация от Анна Панина (@panin20122015) Сен 26 2017 в 6:44 PDT

В свою очередь пользователи Сети посчитали видео "постановкой". Сам актер пока никак не прокомментировал опубликованный ролик. За несколько часов видео просмотрели более 400 человек.

Нашлись и те, кто гневно отреагоровал на поведение Панин и призвали его вернуть девочку матери.

Также комментаторы обсуждают не только странное поведение актера, но и квартиру, которая попала в кадр ролика: обшарпанные стены, старая посуда. Жилище, которое мы видим на ролике, не имеет ничего общего со столичной квартирой Панина.