Такую информацию сообщили в Conflict Intelligence Team — команде, которая занимается расследованием военных конфликтов в Сирии и на Украине.

В Сирии погибли еще двое российских военных. Об этом сообщает Conflict Intelligence Team — команда, которая занимается расследованием военных конфликтов в Сирии и на Украине. Согласно этим данным, один из погибших – Юрий Хабаров из Ярославской области.

"В Сирии недавно погибли еще как минимум двое россиян, которые воевали на стороне сирийских властей. О гибели уроженца Ярославской области Юрия Хабарова сообщил его знакомый ВКонтакте во вторник 25 сентября", - говорится в сообщении.

Ранее о гибели Хабарова в Сирии ужшкммт в соцсети сообщил пользователь Павел Додонов. Додонов называет Хабарова «боевым другом с Ярославля». По его словам, у него был позывной «Дракон».

"В Сирии погиб наш боевой друг с Ярославля Юрий Хабаров позывной "Дракон". Вечная память братишке!!! Все кто знал и хочет проводить в последний путь, отписаться мне", - написал Додонов.

Меж тем судя по фотографиям в профилях Хабарова в социальных сетях, он ранее принимал участие в боевых действиях на Донбассе. Пребывал он в Сирии как контрактник российской армии или как наёмник ЧВК — на данный момент неизвестно.По данным «Кавказ.Реалии», тело Тербулатова привезли на родину 24 сентября, а в Сирию он отправился в составе чеченской военной полиции.

Напомним, «Кавказ. Реалии» сообщил о гибели в Сирии работника чеченского МВД Магомеда Тербулатова. Его похоронили 25 сентября в родном селе Предгорное Надтеречного района Чечни, рассказал изданию источник в администрации района. По его словам, Тербулатов получил тяжелые ранения в ходе боестолкновения.

По информации «Кавказ. Реалии», Тербулатов входил в состав батальона, который был отправлен из Чечни в Сирию в декабре прошлого года.