"ВИМ Авиа", задержки рейсов 2017, последние новости: 43 тысячи пассажиров "ВИМ-Авиа" не могут вылететь домой

"ВИМ Авиа", задержка рейсов сегодня: в России застряли сотни китайских туристов. По информации Минтранса, задолженность "ВИМ-Авиа" превышает 500 млн рублей.

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Накануне перевозчик "ВИМ-Авиа" официально признался, что не имеет финансовых средств для продолжения деятельности и прекращает выполнение чартерных рейсов. На сегодняшний день за рубежом находятся 43 тысячи туристов, отправленных рейсами авиакомпании в Турцию, Грецию, Италию, Испанию и на Крит.

"В случае, если ситуация не изменится, под угрозой неисполнения услуг могут оказаться туристы, которые либо уже находятся за рубежом, либо ужшкммт только намереваются вылетать за границу. По сводной информации, полученной от туроператоров, за рубежом находятся 43 тысячи человек, ранее отправленных рейсами авиакомпании "ВИМ-Авиа" в Турцию, Грецию, Италию, Испанию и Крит", - сказано в сообщении ассоциации "Турпомощь"

Сейчас cпециалисты продолжают консолидировать информацию от туроператоров с целью для выявления местонахождения туристов, отдыхающих за рубежом и вылетающих рейсами "ВИМ-Авиа" авиакомпании.

"К сожалению, данный вопрос не относится к компетенции ассоциации, так как речь идет не о банкротстве туроператора, но о банкротстве транспортной компании. И поскольку в данной ситуации граждане находятся не в категории "туристы", а в категории "пассажиры", регуляторами в данном вопросе выступают Министерство транспорта Российской Федерации и Росавиация", - цитирует текст заявления РИА Новости.

В аэропорту Домодедово в связи с отменой рейсов "ВИМ-Авиа" остаются 13 групп туристов из Китая - около 500 человек. Еще девять групп китайских туристов застряли в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге.

Как сообщает РБК со ссылкой на туристическую ассоциацию "Мир без границ", все группы туристов из КНР пока не проходили погранконтроль. Сейчас они находятся в залах ожидания аэропортов вне так называемой чистой зоны, причем в ближайшие дни число китайских туристов, застрявших в аэропортах РФ, может значительно вырасти, предупреждают эксперты.

"В случае если ситуация с перевозчиком не изменится, проблемы с выездом в эти сроки возникнут у 2300 туристов из КНР. Невозможность вылета безвизовых групп порождает целый ряд проблем, связанных с размещением туристов в отелях, а также в части визового и миграционного законодательства", - сказано в сообщении "Мира без границ".

По словам замглавы Минтранса РФ Валерия Окулова, задолженность "ВИМ-Авиа" превышает 500 млн рублей.

"Первоначально была задолженность по аэропорту "Домодедово" в районе 500 млн рублей, сейчас уже другие объемы. Сейчас наша задача - понять размер бедствия", - отметил Окулов.

В свою очередь, за финансирование полетов "ВИМ-авиа" из аэропорта "Внуково" взялась авиакомпания "Россия", входящая в группу "Аэрофлот". По данным "Ведомостей", соответствующее решение было принято в ходе совещания в Росавиации. Как отметил глава совета директоров и совладелец "Внуково" Виталий Ванцев, этот вариант - единственно возможный.

"Полеты продолжатся, пока не будут выполнены обязательства перед пассажирами "ВИМ-авиа". "Внуково" установил для всех бортов "ВИМ-авиа" 100% скидку на аэропортовое обслуживание, так как это социальный вопрос, в основном придется оплачивать заправку самолетов", - отметил источник "Ведомостей".

Днем ранее СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество в особо крупном размере" по факту хищения денежных средств пассажиров должностными лицами "ВИМ-Авиа".

"Заведомо зная о том, что денежных средств авиакомпании недостаточно для закупки топлива, в том числе в аэропорту "Домодедово", не имея договоров на поставку топлива с иными поставщиками и не имея таким образом возможности выполнить обязательства по перевозке пассажиров, должностные лица продолжали реализовывать авиабилеты на рейсы, получив за это путем обмана денежные средства в размере свыше 1 миллиона рублей", - цитирует "Интерфакс" официального представителя СКР Светлан Петренко.