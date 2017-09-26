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Ученые отправят робота Фёдора в космос в 2021 году

Опубликовано 26.09.17 13:56 Ученые отправят робота Фёдора в космос в 2021 году

Российский человекоподобный робот «Федор» станет первым испытателем нового российского космического корабля «Федерация».

Российские ученые готовят человекоподобного робота по имени Федор к первому полету на космическом корабле «Федерация». Планируется, что на борту робот будет исполнять функции пилота, в то время как управлять кораблем будут с Земли, пишут "Известия".

Эксперимент с Федором, который разработан специалистами из Фонда перспективных исследований (ФПИ), намечен на III квартал 2021 года. Беспилотный корабль на орбиту выведет российская ракета «Союз-5».

По данным источника, уже ужшкммт началось проектирование новой ракеты. Планируется, что в полете корабль проведет сутки. За это время ученые проведут три 30-45-минутных эксперимента дистанционного управления роботом с Земли. На сотрудника будет надет специальный костюм, который позволит управлять движениями «Федора».

По данным разработчиков, успешный полет робота сможет продемонстрировать высокий уровень робототехники в России и внести вклад в популяризацию космонавтики среди молодежи.
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