СМИ: бывшая жена Михаила Ефремова живет в нищете и страдает от алкоголизма

Издание StarHit узнало подробности личной жизни бывшей жены известного российского артиста Михаила Ефремова. Оказалось, что после расставания со знаменитостью, Ксения Качалина стала вести отшельнический образ жизни. К тому же некогда популярная актриса теперь страдает от нищеты и алкоголизма.
Выяснилось, что сейчас женщина живет совсем одна и испытывает серьезные материальные сложности. Она в течение нескольких месяцев не платила ужшкммт за услуги ЖКХ, и теперь судебные приставы пытаются взыскать с нее задолженность в размере 32 тысяч рублей.
Михаил Ефремов и Ксения Качалина
"Ксения редко выходит на улицу, мы почти ее не видим. Периодически замечаем, как к ней поднимаются посторонние люди, которые порой выглядят как бездомные. Живет Ксюша на то, чем ей помогают бывший муж Михаил Ефремов или друзья, которых почти не осталось", - сообщили соседи женщины.
При этом в течение долгого времени актриса страдает от своего пристрастия к алкоголю, из-за чего Михаил Ефремов оформил единоличную опеку над дочерью Анной-Марией: сейчас девушка в живет с отцом и практически не общается с матерью.
Михаил Ефремов с дочерью