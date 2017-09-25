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СМИ: бывшая жена Михаила Ефремова живет в нищете и страдает от алкоголизма

Опубликовано 25.09.17 17:52 СМИ: бывшая жена Михаила Ефремова живет в нищете и страдает от алкоголизма

После расставания с актером Ксения Качалина ведет отшельнический образ жизни.

Издание StarHit узнало подробности личной жизни бывшей жены известного российского артиста Михаила Ефремова. Оказалось, что после расставания со знаменитостью, Ксения Качалина стала вести отшельнический образ жизни. К тому же некогда популярная актриса теперь страдает от нищеты и алкоголизма.

Выяснилось, что сейчас женщина живет совсем одна и испытывает серьезные материальные сложности. Она в течение нескольких месяцев не платила ужшкммт за услуги ЖКХ, и теперь судебные приставы пытаются взыскать с нее задолженность в размере 32 тысяч рублей.

Михаил Ефремов и Ксения Качалина

"Ксения редко выходит на улицу, мы почти ее не видим. Периодически замечаем, как к ней поднимаются посторонние люди, которые порой выглядят как бездомные. Живет Ксюша на то, чем ей помогают бывший муж Михаил Ефремов или друзья, которых почти не осталось", - сообщили соседи женщины.

При этом в течение долгого времени актриса страдает от своего пристрастия к алкоголю, из-за чего Михаил Ефремов оформил единоличную опеку над дочерью Анной-Марией: сейчас девушка в живет с отцом и практически не общается с матерью.

Михаил Ефремов с дочерью
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