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10 В Ингушетии нашли тело террориста Доку Умарова

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В Ингушетии нашли тело террориста Доку Умарова

Опубликовано 25.09.17 16:01 В Ингушетии нашли тело террориста Доку Умарова

По данным СМИ, в Ингушетии найдены останки ликвидированного в 2013-2014 гг. террориста Доку Умарова.

Тело ликвидированного в 2013 году террориста Доку Умарова предположительно обнаружено в горах Ингушетии, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, останки террориста и, предположительно, его охранников доставлены в столицу республики для проведения экспертиз и точного установления личностей.

Операция по извлечению тел нескольких боевиков была проведена в конце прошлой недели. Сейчас они находятся в одном из столичных судебно-медицинских ужшкммт центров. Специалистам предстоит провести экспертизы, с помощью которых будут точно установлены личности убитых террористов.

Доку Умаров на протяжении многих лет был одним из самых опасных террористов в мире, даже по версии американского ФБР, он был включен в список 10 самых опасных криминальных лидеров. На счету Умарова несколько крупных терактов на территории России, в частности - подрыв "Невского экспресса" в 2009 году, взрывы в столичном метро в 2010-ом и взрыв в аэропорту Домодедово в 2011-ом. 

СМИ минимум 12 раз сообщали о его ликвидации, начиная с 2000 года. В декабре 2013 года глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции выразил уверенность, что Доку Умаров давно мертв, а тот, что найдет его труп - «станет великим воином». По данным ФСБ России, Умаров был ликвидирован в первом квартале 2014 года в результате спецоперации, однако, согласно источникам, его тело не было найдено.
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