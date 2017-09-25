Лидер «Христианского государства» оказался судим за убийство, разбой и подделку документов

Лидер движения «Христианское государство — Святая Русь», задержанный из-за поджогов за фильм "Матильда, как оказалось, был ранее судим.

Лидер организации "Христианское государство" Александр Калинин, задержанный за давление на кинотеатры в связи с показом фильма "Матильда", имеет судимость за убийство, разбой и подделку документов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В 2002 году он был приговорен Норильским городским судом к восьми годам лишения свободы, отметил источник. Мужчина был судим по ч.2 ст. 105 (убийство с отягчающими обстоятельствами), по ч. 3 ст.162 (разбой с незаконным проникновением в жилище или ужшкммт в крупном размере) и по ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов).

В субботу, 23 сентября, Калинин был арестован Таганским судом Москвы по делу о принуждении владельцев киносетей не показывать фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда». Против него возбуждено уголовное дело по ст. 179 УК России (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения). Он арестован до 22 ноября. Калинин вину не признает, при этом он не отрицает направление писем кинотеатрам, но говорит, что «направлял их по религиозным убеждениям», напоминает РБК.

«Христианское государство» направляло в кинотеатры письма с призывом не допустить показа фильма Алексея Учителя, утверждая, что любые упоминания о нем «будут рассмотрены как желание унизить святых православной церкви и провокация к «русскому Майдану».



