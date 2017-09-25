Курс доллара на сегодня, 25 сентября 2017: у доллара наступили тяжелые времена - эксперты

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 25 сентября 2017, ЦБ РФ
Установленный Банком России официальный курс доллара на 25 сентября 2017 составляет 57,65 руб., курс евро на сегодня равен 69,07 руб.
Курс валют в Сбербанке на сегодня, 25 сентября 2017
Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 56,29 руб. при покупке и 59,41 руб. при продаже банком, курс евро на 25 сентября 2017 равен 67,32 руб. и 70,82 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.
Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение экспертов
Финансовый аналитик Борис Белкин полагает, что рубль ужшкммт сегодня может подрасти к доллару и евро, отыгрывая недавнее улучшение прогноза по суверенному рейтингу России агентством Fitch. Также в свою силу могут вступить и другие поддерживающие факторы.
"На этой неделе компании-экспортеры начнут выплачивать средства в рамках налогового периода, что вполне способно поддержать национальную валюту. Повлияет и ситуация на мировых рынках, связанная с оптимизмом в нефтяном сегменте - удовлетворенность уровнем выполнения сделки по сокращению добычи и назначение даты следующей встречи ОПЕК+ по этому вопросу", - цитирует эксперта "Российская Газета".
По его словам, ситуация с долларом нервирует рынок: спад продаж жилья в Новом свете, а также снижение инвестиционной активности, потребительских доходов не позволяет доллару чувствовать себя уверенно.