Курс доллара на сегодня, 25 сентября 2017: курс доллара опустится ниже 57 рублей - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 25 сентября 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 25 сентября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 25 сентября 2017 составляет 57,65 руб., курс евро на сегодня равен 69,07 руб.

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По словам экспертов, к концу прошлой торговой недели рубль отыграл все унижения предыдущих событий. Так, в минувшую пятницу курс доллара опустился к отметке 57,5 руб./$, курс евро откатился ниже уровня 69 руб./евро. Бурный ужшкммт рост цен на нефть и сохранение высокой реальной ставки в России привлекли инвесторов, и те стали наращивать вложения в рубли. По мнению специалиста, новая торговая неделя может загнать доллар ниже отметки в 57 рублей.

По словам экспертов, участники рынка ожидают дальнейшего укрепления курса рубля, чему помогут крупные налоговые выплаты, предстоящие российским компаниям. Согласно оценкам начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко, до конца сентября компании перечислят в бюджет налоговые платежи на общую сумму 0,9–1 трлн руб.

"На предстоящей неделе, в разгар налогового периода, курс доллара способен опуститься ниже уровня 57 рублей", цитирует "КоммерсантЪ" главного трейдера казначейства банка "Союз" Степана Романова.