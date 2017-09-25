 
TOP 10

1 СМИ: у Путина есть доказательства, что ураганы «Ирма» и «Харви» были искусственно созданы в США

2 Вратаря сборной СССР по хоккею Виктора Толмачева убила родная дочь

3 Массовая кислотная атака в Лондоне: 6 пострадавших

4 Минобороны обнародовало ФОТО, доказывающие сотрудничество США и ИГИЛ

5 "Первый канал" едва успел "запикать" мат Градского на шоу "Голос" (ВИДЕО)

6 Пентагон выпустил пособие по ведению войны с Россией

7 Лавров предложил "срезать лишний жирок" с ООН и назвал причину, почему США не ударят по КНДР

8 Северная Корея "уничтожила" на ВИДЕО авианосец и бомбардировщик США

9 Ученые рассказали, как инопланетяне общаются между собой

10 Новое ФОТО Юлии Ковальчук взбудоражило фанатов: они поздравляют певицу с рождением малыша

Новости наших партнеров

Курс доллара на сегодня, 25 сентября 2017: курс доллара опустится ниже 57 рублей - прогноз экспертов

Опубликовано 25.09.17 00:11 Курс доллара на сегодня, 25 сентября 2017: курс доллара опустится ниже 57 рублей - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 25 сентября 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 25 сентября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 25 сентября 2017 составляет 57,65 руб., курс евро на сегодня равен 69,07 руб.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение экспертов

По словам экспертов, к концу прошлой торговой недели рубль отыграл все унижения предыдущих событий. Так, в минувшую пятницу курс доллара опустился к отметке 57,5 руб./$, курс евро откатился ниже уровня 69 руб./евро. Бурный ужшкммт рост цен на нефть и сохранение высокой реальной ставки в России привлекли инвесторов, и те стали наращивать вложения в рубли. По мнению специалиста, новая торговая неделя может загнать доллар ниже отметки в 57 рублей.

По словам экспертов, участники рынка ожидают дальнейшего укрепления курса рубля, чему помогут крупные налоговые выплаты,  предстоящие российским компаниям. Согласно оценкам начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко, до конца сентября компании перечислят в бюджет налоговые платежи на общую сумму 0,9–1 трлн руб.

"На предстоящей неделе, в разгар налогового периода, курс доллара способен опуститься ниже уровня 57 рублей", цитирует "КоммерсантЪ" главного трейдера казначейства банка "Союз" Степана Романова.
Другие материалы по этой теме

Эксперты дали прогноз по курсу рубля на новую торговую неделю

Эксперты рассказали о перспективах курса евро из-за выборов в Германии

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга