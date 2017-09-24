Какой сегодня праздник: 24 сентября 2017 отмечается церковный праздник Федорины вечеринки

Сегодня, 24 сентября, также отмечается День машиностроителя, День системного аналитика, Международный день караванщика и другие праздники.

Какой сегодня церковный праздник, 24 сентября: Федорины вечерки

24 сентября 2017 года отмечается народный праздник Федорины вечерки. Этим событием заканчивалась уборка урожая овощей и начиналась подготовка к зимней жизни.

Церковь в этот день вспоминает преподобную Феодору Александрийскую, жившую в V веке. Однажды в нее влюбился местный богатый горожанин и захотел сделать своей любовницей, однако Феодора, будучи верной супругой, ответила отказом. Подкупив сводню, Феодоре было внушено об отсутствии греха, если ужшкммт это будет совершено ночью. Осознав обман и грех, она начала истязать свое тело. Знакомая настоятельница храма, сжалившись над ней, напомнила историю о Марии Магдалине, и Феодора, не предупредив супруга, решила стать монахиней. Понимая, что муж сможет ее найти в женской обители, решила назваться Федором, облачиться в мужскую одежду и найти приют в мужском монастыре. После смерти жены супруг был впечатлен ее подвигом и стал монахом в том же монастыре.

На Руси в этот день крестьяне подходили к полю и кланялись до земли озимому урожаю (хлебу).

По приметам, если озимые хорошо и дружно поднялись, значит, урожай будет богатым.

Считается, что в этот день лето заканчивается и осень начинается.

Крестьяне говорили, Федора начинается – дела заканчиваются, а начать сегодня новое дело – плохая примета.

Какой сегодня праздник, 24 сентября: День машиностроителя в России и Беларуси

В последнее воскресенье сентября отмечается День машиностроителя. В 2017 году он выпадает на 24 сентября. Это событие - профессиональный праздник для сотрудников предприятий машиностроения: инженеры, проектировщики, рабочие.

Праздник закреплен на официальном уровне Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х "О праздничных и памятных днях", в редакции № 9724-XI от 1 ноября 1988 года. День машиностроителя стал данью уважения сотрудникам, которые создают машины, оборудование, предметы потребления.

День системного аналитика

Традиционно 24 сентября отмечается День системного аналитика.

20 сентября 2000 года Т. Кекатос впервые отметил этот день на пикнике в пригороде Чикаго. Он посчитал, что системные аналитики хотя бы раз в году должны получать благодарность за свою работу. Празднование события было подхвачено в России и признано профессиональной датой специалистов этой сферы деятельности в знак признания их заслуг.

Международный день караванщика

Традиционно в этот день проходят празднования в честь Международного дня караванщика, учрежденного Международной ассоциацией по рационализации транспортно-грузовых операций (ICHCA) в 1995 году. В России оно не получило широкого распространения.

В 1995 году Международная ассоциация по рационализации транспортно-грузовых операций учредила данное событие в знак благодарности перед заслугами специалистов, работающих в этой сфере.

Международный день глухих

Международный день глухих отмечается в последнее воскресенье сентября. Его справляют люди, которые страдают глухотой и нарушением слуха, а также неравнодушные к этой проблеме граждане и организации. В России праздник не получил массового распространения.

В сентябре 1951 года в Риме была создана Всемирная федерация глухих, которая состояла из представителей организаций лишенных слуха 30 стран. В 1958 году при содействии ООН с целью поддержки глухих, защиты их прав, улучшения качества жизни и информирования общественности о существовании такой категории людей был объявлен Международный день глухих.

Кто празднует именины 24 сентября 2017 года?

Виктор, Герман, Дмитрий, Евдокия, Ия, Карп, Лев, Николай, Петр, Роман, Сергей.

Что произошло 24 сентября в истории?

622 – Мухаммед закончил свою хиджру.

1724 – состоялось официальное открытие Парижской фондовой биржи.

1957 – в городе Литтл-Рок части армии США рассеяли толпу расистски настроенных горожан, не пускавших в школу темнокожих учеников.

1957 – в Барселоне состоялось открытие стадиона Камп Ноу.

1960 – в США на воду спущен первый в мире атомный авианосец.

1999 – в Лондоне на Бейкер-стрит открыт памятник Шерлоку Холмсу.

Кто родился 24 сентября из знаменитостей?