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В Сети появился новый вирус, вымогающий у жертв интимные фото

Опубликовано 23.09.17 11:32 В Сети появился новый вирус, вымогающий у жертв интимные фото

Эксперты обнаружили новое вредоносное ПО nRansom.exe, которое вместо денежных средств вымогает у пользователей обнаженные фото.

Пользователи Интернета по всему миру начали жаловаться на новый вирус под названием nRansomware, который, в отличие от других вредоносных программ, вымогает у своих жертв их эротические фотографии.

"Ваш компьютер заблокирован. Вы должны отправить нам как минимум 10 своих "обнажённых" фотографий. Потом мы проверим, действительно ли это ваши фото. При успешной идентификации вы получите код для разблокировки. А ваши ужшкммт фото мы продадим в Даркнете", — гласит текст сообщения авторов вредоносного ПО.

Как пишет Лайф, скриншот сообщения, которое поступает владельцам заражённых компьютеров, разместил портал MalwareHunterTeam.

Как сообщается в блоге компании «Касперский» в Twitter, nRansom не шифрует файлы, а просто блокирует доступ к компьютеру. Уведомление о выкупе, которое появляется на экране, сообщает жертвам, что единственный способ получить доступ к своим компьютерам — отправить десять фотографий с обнаженным пользователем.

При этом сообщается, что лицо жертвы должно легко определяться. Только после этого будет выслан код, который позволит разблокировать компьютер. 

«На данный момент nRansom рассматривается только как файл с именем nRansom.exe, что означает, что он затрагивает только пользователей Windows», — говорится в сообщении Kaspersky Lab.
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