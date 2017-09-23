Трамп отказал Порошенко в поставках оружия на Украину

Слова Порошенко о поставках Америкой на Украину летального вооружения оказались не соответствующими действительности.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что американский лидер Дональд Трамп поддерживает поставки Киеву оборонительных вооружений. По словам Порошенко, Трамп заявил об этом на их встрече в Нью-Йорке.

"У нас были очень продуктивные переговоры. Президент Трамп заявил, что США готовы поддержать Украину, в том числе (в сфере) военного и технического сотрудничества", - сказал Порошенко в интервью телеканалу Fox Business. Его цитирует "КП".

Он отметил, что одобрены поставки не летального, а оборонительного вооружения, включая средства радиоэлектронной борьбы. "Мы довольны, и ужшкммт мы полностью удовлетворены нашим сотрудничеством с Соединенными Штатами", - добавил украинский лидер.

США пока не приняли решения о поставке вооружений Украине, сообщает BFM.ru со ссылкой на издание «Немецкая волна». Представитель Белого дома накануне заявил, что вопрос об оказании военной поддержки Киеву «все еще прорабатывается».

На самом деле, как и сообщала The Wall Street Journal, Пентагон и Госдеп США разработали план поставок оружия Украине и «добиваются его одобрения». Однако, решение о таких поставках не только не принято, но еще даже «не обсуждалось в Белом доме, а президент Трамп не проинформирован о плане и его позиция неизвестна».

Сам же Порошенко несколькими днями ранее хвастался на своей странице в Facebook о том, что Соединенные Штаты выделят Украине 500 миллионов долларов в рамках военной помощи. Он прямо заявил, что оружие, которое будет поставлено стране, является летальным. Речь идет о средствах противовоздушной обороны, кораблях прибрежного действия и других вооружений.