Трамп отказал Порошенко в поставках оружия на Украину

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что американский лидер Дональд Трамп поддерживает поставки Киеву оборонительных вооружений. По словам Порошенко, Трамп заявил об этом на их встрече в Нью-Йорке.
"У нас были очень продуктивные переговоры. Президент Трамп заявил, что США готовы поддержать Украину, в том числе (в сфере) военного и технического сотрудничества", - сказал Порошенко в интервью телеканалу Fox Business. Его цитирует "КП".
Он отметил, что одобрены поставки не летального, а оборонительного вооружения, включая средства радиоэлектронной борьбы. "Мы довольны, и ужшкммт мы полностью удовлетворены нашим сотрудничеством с Соединенными Штатами", - добавил украинский лидер.
США пока не приняли решения о поставке вооружений Украине, сообщает BFM.ru со ссылкой на издание «Немецкая волна». Представитель Белого дома накануне заявил, что вопрос об оказании военной поддержки Киеву «все еще прорабатывается».
На самом деле, как и сообщала The Wall Street Journal, Пентагон и Госдеп США разработали план поставок оружия Украине и «добиваются его одобрения». Однако, решение о таких поставках не только не принято, но еще даже «не обсуждалось в Белом доме, а президент Трамп не проинформирован о плане и его позиция неизвестна».
Сам же Порошенко несколькими днями ранее хвастался на своей странице в Facebook о том, что Соединенные Штаты выделят Украине 500 миллионов долларов в рамках военной помощи. Он прямо заявил, что оружие, которое будет поставлено стране, является летальным. Речь идет о средствах противовоздушной обороны, кораблях прибрежного действия и других вооружений.