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"Дедушка, когда деньги вернешь?": в конфликт родителей Фриске с Шепелевым втянули сына певицы

Опубликовано 22.09.17 09:48 "Дедушка, когда деньги вернешь?": в конфликт родителей Фриске с Шепелевым втянули сына певицы

Четырехлетний малыш спросил у Владимира Копылова, когда тот вернет деньги и дом Дмитрию Шепелеву.

Не так давно Дмитрий Шепелев исполнит решение суда, согласно которому родители и младшая сестра Жанны Фриске могут видеться с сыном покойной звезды - четырехлетним Платоном.

Однако малыш, по которому так соскучились сестра певицы Наталья, а также ее родители - бабушка и дедушка Платона - Владимир Борисович и Ольга Владимировна - ошарашил родных вопросом: "Дедушка, а когда ты вернешь нам с папой деньги и дом?"

По словам адвоката семьи Жанны Фриске, отец певицы едва смог ужшкммт сдержаться.

"И потом подошел к Шепелеву сказать пару ласковых, чтобы тот не науськивал ребенка. Близкие приготовили для малыша подарки, но Платон заявил: "Папа сказал, чтобы я ничего у вас не брал". Тут уж эмоции взяли над Фриске вверх", - сказал юрист.

По словам самого Владимира Копылова, в этот момент его "перекосило", и показалось, что "начинается нервный тик".

"Почему ребенку запрещено принимать у нас подарки?!" – возмущается мужчина.

По мнению журналистов, домом, о котором спрашивал Платон, может быть строение в Истринском районе Московской области. Недвижимость была приобретена, когда Жанна Фриске уже болела. Известно, что половина коттеджа оформлена на Дмитрия Шепелева, а вторая, принадлежавшая певице половина, наследуется сыном Платоном, ее отцом и матерью в трех равных долях.

По оценкам риэлторов, стоимость недвижимости составляет не менее 20 миллионов рублей. Особняк построен на участке площадью 3730 кв. м, пишет "Комсомольская правда".
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