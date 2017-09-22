СМИ: на учениях в Белоруссии российские военные утопили танк

По некоторым данным, российские солдаты регулярно уезжали в "самоволку" с полигона на боевой технике.

Российские военные во время учений «Запад — 2017» в Белоруссии утопили танк близь деревни Верейцы. Об этом сообщат "Ура.Ру" со ссылкой на местное издание.

По словам овевидцев, коими являются жители деревни Верейцы, российские солдаты регулярно уезжали в "самоволку" с полигона на боевой технике. Во время одной из таких вылазок танк и был затоплен.

«На днях россияне утопили танк в водоеме — грибники ужшкммт фотографировали и смеялись. А вообще, стреляли они и за пределами полигона. Просто у дороги можно было увидеть, как стреляют», — рассказал белорусским журналистам таксист.

Напомним, с 21 сентября российские войска начали в Белоруссии погрузку техники на железнодорожные платформы, чтобы отправить ее после учений на родину. По информации Минобороны РФ, в течение десяти дней российские войска должны покинуть территорию Беларуси, а белорусские — вернуться в места постоянной дислокации.