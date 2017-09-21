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"Не смотрела, но осуждаю": Поклонская просмотром "Матильды" пополнила список грехов

Опубликовано 21.09.17 15:08 "Не смотрела, но осуждаю": Поклонская просмотром "Матильды" пополнила список грехов

"Это блудство": депутат Поклонская заявила, что грешники, которые посмотрят фильм, становятся сопричастными к осквернению православной веры.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская объяснила свою позицию по вопросу «не смотрел, но осуждаю» относительно фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда».

«Для сотен тысяч православных людей, обратившихся ко мне и к вам, смотреть фильм — грех, а для уважающих историю страны и первых лиц, представлявших ее на разных исторических этапах, просто некорректно», — приводятся в сообщении слова Поклонской. «Посмотреть, чтобы вникнуть? Во что? В постельную сцену Святого Угодника Божьего и Правителя Российского?» — цитирует ее РБК.

По мнению Поклонской, посмотрев картину, люди «становятся причастны ужшкммт к осквернению православной веры».

«Игнорирование этих людей со стороны компетентных органов — это безразличие», — считает она.

Более того, Поклонская выложила в Сеть аудиозапись своего заявления, в котором объяснила, почему не собирается смотреть «Матильду»: депутат сравнила картину с ядом, который не нужно пробовать, чтобы понять его смертоносность, пишет "МК".

Депутат подчеркнула, что главный герой «Матильды», Николай Романов, — правитель России, которого при этом играет «немецкий порноактер, пропагандирующий сатанизм» (ранее она выкладывала в Сеть порносцены с актером Ларсом Айдингером).

По мнению Поклонский, любовь Николая к Матильде Кшесинской — «это блудство», поэтому и не нужно смотреть фильм.

Депутат потребовала от чиновников «защищать честь и достоинство руководителя страны», заметив, что в противном случае нельзя рассчитывать на его высокую оценку их деятельности.
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