"Чему тут удивляться?": Иосиф Пригожин дал оценку выходке Бузовой с флейтой

Известный продюсер уверен, что зрителям нравятся действия Бузовой.

Музыкальный продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин высказался относительно недавней выходки ведущей "Дома 2" Ольги Бузовой с флейтой во время съемок телестройки. По мнению Пригожина, тут нечему удивляться, ведь "у звезд принято показывать, кто на что способен и кто во что горазд".

Продюсер заявил, что не осуждает, но и не одобряет действия телезвезды. При этом он призвал общественность понять, какие именно цели и задачи ужшкммт ставила перед собой Бузова, облизывая флейту.

"Чему тут удивляться? Залог ее успеха – в ее эпатаже. Больше она ничего не умеет. Она же никого не заставляет поверить в то, что она певица. Она всеми своими поступками говорит только об одном: я могу и так, и сяк, и наперекосяк. Но песни у нее тем не менее хитовые. Жизнь показала, что ее песни победили. И ей не стоит бояться перегнуть палку: Бузова находится в той позиции, когда уже терять нечего", - пояснил Пригожин, отметив, что когда "подменяются понятия и на одну сцену маститые звезды выходят с Бузовой", это говорит о признании ведущей "Дома 2" "как фигуры".

"Либо ее не должно быть на одной сцене с такими людьми. Мир сошел с ума, но людям нравится то, что она делает. Она прорывается туда, куда не смогли прорваться по-настоящему поющие звезды. Она обошла участников "Голоса" и "Новой волны". Она доказала, что она лучше всех, хотя она и близко не поет то, что другие. Ее эпатаж работает. Она – новость номер один в интернете. Браво! Эх, если бы я ей эту флейту в рот засунул, тоже сейчас был бы на хайпе (увеличил бы свою популярность - прим. ред.)", - приводит слова Пригожина Wday.ru.