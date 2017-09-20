Павел Дуров пояснил ситуацию со своим гражданством

Павел отметил, что ему не вредит публикация скана его паспорта в интернете.

Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера "Телеграм" Павел Дуров заявил, что никогда не отрицал наличия у себя гражданства Сент-Китс и Невис. Об этом он сообщил на своей странице "ВКонтакте".

"По Telegram-каналам ходит скан моего паспорта Сент-Китс и Невис, который я получил весной 2013 года на фоне известных проблем в России.

Я не раз рассказывал про наличие у меня паспорта этого государства в интервью западным изданиям (Financial Times, Fortune и т.д.). С тех пор в графе “гражданство” в Википедии ужшкммт имею двойное “Russian, Kittitian”. Вещь удобная, так как позволяет путешествовать в ЕС и Великобритании без виз", - пишет Дуров.

Затем он особо подчеркнул, что сам никогда не был в Сент-Китсе, а паспорт получил не покидая Европу

"...когда итальянская Reppublica в 2014 году уточнила, правда ли, что я переехал на Сент-Китс, я ответил, что никогда там не был и не планирую бывать. Некоторые российские СМИ, не будучи в ладах с итальянским, тогда опубликовали новость о том, что “Дуров опроверг получения гражданства Сент-Китс”, что было некорректно", - добавил Павел.

В заключение он сообщил, что к настоящему момент "паспорт обновил, так что распространение этого скана вреда не несет".

Ранее в Сети были опубликованы доказательства получения Дуровым паспорта Сент-Китс и Невис.