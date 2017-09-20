Лидера "Христианского государства" задержали в Москве после поджогов из-за "Матильды"

Лидеру «Христианского государства» могут вменить разжигание вражды.

Лидер организации «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин задержан в связи с его призывами сжигать кинотеатры, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на информированный источник, близкий правоохранительным органам.

«Причиной для задержания стали публичные призывы Калинина к совершению противоправных действий, в частности Калинин призывал совершать поджоги кинотеатров, где заявлен к просмотру фильм Алексея Учителя «Матильда», —рассказал собеседник РБК.



Проводятся оперативно-следственные мероприятия, включая обыск, в ходе которого уже изъяли компьютер Калинина, а также ужшкммт электронные и аналоговые носители информации.

Лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина могут привлечь к уголовной ответственности за разжигание вражды. Об этом порталу iz.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Еще два члена организации «Христианское государство — Святая Русь» Баянов и Манталуца, задержанные в Москве и Липецкой области 19 и 20 сентября, могут быть привлечены к ответственности за поджог автомобиля Константина Добрынина — адвоката режиссера Алексея Учителя.





Ранее, 15 сентября, адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя, направил заявление на имя главы ФСБ Александра Бортникова, в котором пожаловался на высказывания Калинина. Добрынин также призвал принять меры по предотвращению преступных намерений по причинению ущерба авторам и создателям «Матильды».