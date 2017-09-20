В России появилась новая схема воровства денег с банковских карт

По предварительным данным, россияне благодаря этой схеме уже лишились 200 млн рублей.

Мошенники разработали новую схему кражи денег с банковских карт с помощью так называемой социальной инженерии. Их мишенью становятся люди, продающие товары на различных интернет-сайтах, рассказали «Известиям» в компании Zecurion, специализирующейся на вопросах кибербезопасности.

Как пишет газета, притворившись потенциальными покупателями, мошенники стараются узнать CVV-код, указанный на обратной стороне пластиковой карточки. Киберворы объясняют, что код им нужен якобы для ужшкммт успешной трансакции. Назвав его, торговец лишается средств.

«Злоумышленники достаточно ловко маскируют свои цели и подменяют понятия, например, код CVV они могут назвать нейтральным «номером счета», - отметил руководитель Zecurion Владимир Ульянов.

По словам Владимира Ульянова, если жертва выдает преступникам CVV, они выясняют и другую информацию, необходимую для успешного вывода денег, — например, одноразовые пароли, приходящие на телефон владельца карты. Цель злоумышленников — выяснить реквизиты платежной карты, чтобы, отключив проверку CVV2/CVC2-кода по карте держателя, осуществить перевод денег жертвы на карту мошенника, в том числе через банкомат.

Метод мошенничества с использованием социальной инженерии основан на знании психологии и использовании человеческих слабостей. По предварительным данным, потери клиентов от новой схемы обмана эксперты оценили в 200 млн рублей.