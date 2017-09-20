На "Первом канале" объяснили, почему из эфира пропал Владимир Познер

Телезрители заметили отсутствие в новом сезоне программы Владимира Познера на "Первом канале".

Российские телезрители обратили внимание на тот факт, что в новом сезоне из эфира "Первого канала" пропала программа Владимира Познера.

Спустя некоторое время представители главного канала страны объяснили, что отсутствие Владимира Познера в сентябрьских эфирах связано с тем, что сейчас телеведущий задействован в документальном цикле путешествий по Скандинавии.

"Владимир Познер снимает сейчас документальный цикл путешествий по Скандинавии. Вернется в эфир по окончании ужшкммт съемок, в октябре", - цитирует "Газета.ru" источник в пресс-службе канала.

Как писал ранее TopNews, в конце лета на "Первом канале" произошли глобальные перемены: с канала ушел Андрей Малахов, Александр Олешко, Тимур Кизяков, также было объявлено о закрытии программы Юлии Меньшовой "Наедине со всеми".