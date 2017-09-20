На "Первом канале" объяснили, почему из эфира пропал Владимир Познер
Опубликовано 20.09.17 09:26
Телезрители заметили отсутствие в новом сезоне программы Владимира Познера на "Первом канале".
Российские телезрители обратили внимание на тот факт, что в новом сезоне из эфира "Первого канала" пропала программа Владимира Познера.
Спустя некоторое время представители главного канала страны объяснили, что отсутствие Владимира Познера в сентябрьских эфирах связано с тем, что сейчас телеведущий задействован в документальном цикле путешествий по Скандинавии.
"Владимир Познер снимает сейчас документальный цикл путешествий по Скандинавии. Вернется в эфир по окончании ужшкммт съемок, в октябре", - цитирует "Газета.ru" источник в пресс-службе канала.
Как писал ранее TopNews, в конце лета на "Первом канале" произошли глобальные перемены: с канала ушел Андрей Малахов, Александр Олешко, Тимур Кизяков, также было объявлено о закрытии программы Юлии Меньшовой "Наедине со всеми".